У звезды сериала «Тест на беременность» обнаружили рак

27-летняя актриса Айя Манукян из сериала «Тест на беременность» борется с раком

28 июня 2024 в 05:05 Размер текста - 17 +

Айя Манукян проходит лечение Фото: Илья Московец © URA.RU Звезда сериалов «Тест на беременность», «Янычар» 27-летняя Айя Манукян борется с раком. Об этом сообщил актер Евгений Цыганов, пишет «СтарХит». По его словам, у девушки диагностировали диффузную крупноклеточную В-лимфому в торой стадии. «Два курса терапии уже позади. Айа держится хорошо, даже несмотря на свой вес — 33 кг. Настрой на скорейшее выздоровление и боевой дух не покидают ее», — передает слова актера «СтарХит». Уточняется, что сейчас она проходит лечение в Армении. Уточняется, что врачи дают положительные прогнозы. По словам специалистов, этот вид лимфомы поддается лечению. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Звезда сериалов «Тест на беременность», «Янычар» 27-летняя Айя Манукян борется с раком. Об этом сообщил актер Евгений Цыганов, пишет «СтарХит». По его словам, у девушки диагностировали диффузную крупноклеточную В-лимфому в торой стадии. «Два курса терапии уже позади. Айа держится хорошо, даже несмотря на свой вес — 33 кг. Настрой на скорейшее выздоровление и боевой дух не покидают ее», — передает слова актера «СтарХит». Уточняется, что сейчас она проходит лечение в Армении. Уточняется, что врачи дают положительные прогнозы. По словам специалистов, этот вид лимфомы поддается лечению.