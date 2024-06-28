У звезды сериала «Тест на беременность» обнаружили рак

27-летняя актриса Айя Манукян из сериала «Тест на беременность» борется с раком
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Свердловские зарисовки. Екатеринбург , реанимобиль, скорая помошь
Айя Манукян проходит лечение Фото:

Звезда сериалов «Тест на беременность», «Янычар» 27-летняя Айя Манукян борется с раком. Об этом сообщил актер Евгений Цыганов, пишет «СтарХит». По его словам, у девушки диагностировали диффузную крупноклеточную В-лимфому в торой стадии.

«Два курса терапии уже позади. Айа держится хорошо, даже несмотря на свой вес — 33 кг. Настрой на скорейшее выздоровление и боевой дух не покидают ее», — передает слова актера «СтарХит». Уточняется, что сейчас она проходит лечение в Армении. Уточняется, что врачи дают положительные прогнозы. По словам специалистов, этот вид лимфомы поддается лечению.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Звезда сериалов «Тест на беременность», «Янычар» 27-летняя Айя Манукян борется с раком. Об этом сообщил актер Евгений Цыганов, пишет «СтарХит». По его словам, у девушки диагностировали диффузную крупноклеточную В-лимфому в торой стадии. «Два курса терапии уже позади. Айа держится хорошо, даже несмотря на свой вес — 33 кг. Настрой на скорейшее выздоровление и боевой дух не покидают ее», — передает слова актера «СтарХит». Уточняется, что сейчас она проходит лечение в Армении. Уточняется, что врачи дают положительные прогнозы. По словам специалистов, этот вид лимфомы поддается лечению.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...