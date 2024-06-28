У звезды сериала «Тест на беременность» обнаружили рак

Звезда сериалов «Тест на беременность», «Янычар» 27-летняя Айя Манукян борется с раком. Об этом сообщил актер Евгений Цыганов, пишет «СтарХит». По его словам, у девушки диагностировали диффузную крупноклеточную В-лимфому в торой стадии.
«Два курса терапии уже позади. Айа держится хорошо, даже несмотря на свой вес — 33 кг. Настрой на скорейшее выздоровление и боевой дух не покидают ее», — передает слова актера «СтарХит». Уточняется, что сейчас она проходит лечение в Армении. Уточняется, что врачи дают положительные прогнозы. По словам специалистов, этот вид лимфомы поддается лечению.
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