Байден сделал абсурдное заявление о Путине

Байден: в случае победы на Украине Россия будет угрожать Белоруссии
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Джон Кирби. Джо Байден. Блинкен. stock, Джо Байден,  stock
Джо Байден назвал Владимира Путина «военным преступником» Фото:

В случае победы России на Украине последствия могут затронуть и Белоруссию. Таким мнением поделился президент США Джо Байден. Он также попытался оскорбить президента РФ Владимира Путина, назвав его «военным преступником».

«Он (Путин — прим. URA.RU) хочет не просто часть, он хочет всю Украину. Вы думаете, он там остановится? Что, вы думаете, произойдет с Польшей, когда он возьмет Украину, что произойдет с Белоруссией, что произойдет с теми странами НАТО?» — заявил Байден во время предвыборных теледебатов с экс-президентом США Дональдом Трампом. Трансляция идет на телеканале CNN.

По словам Байдена, Путин якобы намерен восстановить границы СССР. Он назвал российского лидера «военным преступником».

Ранее в ответ на подобные утверждения Путин использовал поговорку «кто как обзывается, тот так и называется», подчеркивая, что Россия не представляет угрозы для стран НАТО. Путин также отмечал, что западные политики используют риторику угрозы для отвлечения внимания от внутренних проблем.

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В случае победы России на Украине последствия могут затронуть и Белоруссию. Таким мнением поделился президент США Джо Байден. Он также попытался оскорбить президента РФ Владимира Путина, назвав его «военным преступником». «Он (Путин — прим. URA.RU) хочет не просто часть, он хочет всю Украину. Вы думаете, он там остановится? Что, вы думаете, произойдет с Польшей, когда он возьмет Украину, что произойдет с Белоруссией, что произойдет с теми странами НАТО?» — заявил Байден во время предвыборных теледебатов с экс-президентом США Дональдом Трампом. Трансляция идет на телеканале CNN. По словам Байдена, Путин якобы намерен восстановить границы СССР. Он назвал российского лидера «военным преступником». Ранее в ответ на подобные утверждения Путин использовал поговорку «кто как обзывается, тот так и называется», подчеркивая, что Россия не представляет угрозы для стран НАТО. Путин также отмечал, что западные политики используют риторику угрозы для отвлечения внимания от внутренних проблем.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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