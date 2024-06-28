Байден сделал абсурдное заявление о Путине

Байден: в случае победы на Украине Россия будет угрожать Белоруссии

28 июня 2024 в 07:14 Размер текста - 17 +

Джо Байден назвал Владимира Путина «военным преступником» Фото: Official White House / Cameron Smith В случае победы России на Украине последствия могут затронуть и Белоруссию. Таким мнением поделился президент США Джо Байден. Он также попытался оскорбить президента РФ Владимира Путина, назвав его «военным преступником». «Он (Путин — прим. URA.RU) хочет не просто часть, он хочет всю Украину. Вы думаете, он там остановится? Что, вы думаете, произойдет с Польшей, когда он возьмет Украину, что произойдет с Белоруссией, что произойдет с теми странами НАТО?» — заявил Байден во время предвыборных теледебатов с экс-президентом США Дональдом Трампом. Трансляция идет на телеканале CNN. По словам Байдена, Путин якобы намерен восстановить границы СССР. Он назвал российского лидера «военным преступником». Ранее в ответ на подобные утверждения Путин использовал поговорку «кто как обзывается, тот так и называется», подчеркивая, что Россия не представляет угрозы для стран НАТО. Путин также отмечал, что западные политики используют риторику угрозы для отвлечения внимания от внутренних проблем. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В случае победы России на Украине последствия могут затронуть и Белоруссию. Таким мнением поделился президент США Джо Байден. Он также попытался оскорбить президента РФ Владимира Путина, назвав его «военным преступником». «Он (Путин — прим. URA.RU) хочет не просто часть, он хочет всю Украину. Вы думаете, он там остановится? Что, вы думаете, произойдет с Польшей, когда он возьмет Украину, что произойдет с Белоруссией, что произойдет с теми странами НАТО?» — заявил Байден во время предвыборных теледебатов с экс-президентом США Дональдом Трампом. Трансляция идет на телеканале CNN. По словам Байдена, Путин якобы намерен восстановить границы СССР. Он назвал российского лидера «военным преступником». Ранее в ответ на подобные утверждения Путин использовал поговорку «кто как обзывается, тот так и называется», подчеркивая, что Россия не представляет угрозы для стран НАТО. Путин также отмечал, что западные политики используют риторику угрозы для отвлечения внимания от внутренних проблем.