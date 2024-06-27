В Кургане запретили продажу алкоголя

В Кургане мэрия ограничила продажу алкоголя

28 июня 2024 в 08:10 Размер текста - 17 +

Алкоголь не будут продавать с 08:00 до 23:00 28 июня Фото: Илья Московец © URA.RU В Кургане 28 июня ограничат розничную продажу алкоголя. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии. «В Кургане 28 июня с 08:00 до 23:00 в связи с проведением фестиваля „Прекрасное далеко“ будет запрещена продажа алкогольной продукции. Контроль за исполнением постановления возложен на департамент экономического развития, предпринимательства и торговли. УМВД России по Кургану рекомендовано обеспечить соблюдение общественного порядка в местах торгового обслуживания и проведения праздничных мероприятий», — сообщили в telegram-канале администрации. Запрет будет распространяться на продажу алкоголя в магазинах и предприятиях общественного питания на вынос. Также продажи алкогольной продукции будут ограничены при организации праздничных площадок. Также в Кургане будут введены временные ограничения на движение транспорта в центре города. 28 июня будет закрыто движение транспорта на улице Ленина от Климова до Куйбышева с 18:30 до 23:00, а на улице Климова от Ленина до Пичугина — с 22:00 до 23:00. Также будет запрещена остановка и стоянка автомобилей вблизи Троицкой площади с 06:00 до 23:00. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Кургане 28 июня ограничат розничную продажу алкоголя. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии. «В Кургане 28 июня с 08:00 до 23:00 в связи с проведением фестиваля „Прекрасное далеко“ будет запрещена продажа алкогольной продукции. Контроль за исполнением постановления возложен на департамент экономического развития, предпринимательства и торговли. УМВД России по Кургану рекомендовано обеспечить соблюдение общественного порядка в местах торгового обслуживания и проведения праздничных мероприятий», — сообщили в telegram-канале администрации. Запрет будет распространяться на продажу алкоголя в магазинах и предприятиях общественного питания на вынос. Также продажи алкогольной продукции будут ограничены при организации праздничных площадок. Также в Кургане будут введены временные ограничения на движение транспорта в центре города. 28 июня будет закрыто движение транспорта на улице Ленина от Климова до Куйбышева с 18:30 до 23:00, а на улице Климова от Ленина до Пичугина — с 22:00 до 23:00. Также будет запрещена остановка и стоянка автомобилей вблизи Троицкой площади с 06:00 до 23:00.