27 июня 2024

В Кургане запретили продажу алкоголя

В Кургане мэрия ограничила продажу алкоголя
© Служба новостей «URA.RU»
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Свердловские зарисовки. Екатеринбург, шампанское, алкоголь, спиртное
Алкоголь не будут продавать с 08:00 до 23:00 28 июня Фото:

В Кургане 28 июня ограничат розничную продажу алкоголя. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

«В Кургане 28 июня с 08:00 до 23:00 в связи с проведением фестиваля „Прекрасное далеко“ будет запрещена продажа алкогольной продукции. Контроль за исполнением постановления возложен на департамент экономического развития, предпринимательства и торговли. УМВД России по Кургану рекомендовано обеспечить соблюдение общественного порядка в местах торгового обслуживания и проведения праздничных мероприятий», — сообщили в telegram-канале администрации.

Запрет будет распространяться на продажу алкоголя в магазинах и предприятиях общественного питания на вынос. Также продажи алкогольной продукции будут ограничены при организации праздничных площадок.

Также в Кургане будут введены временные ограничения на движение транспорта в центре города. 28 июня будет закрыто движение транспорта на улице Ленина от Климова до Куйбышева с 18:30 до 23:00, а на улице Климова от Ленина до Пичугина — с 22:00 до 23:00. Также будет запрещена остановка и стоянка автомобилей вблизи Троицкой площади с 06:00 до 23:00.

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В Кургане 28 июня ограничат розничную продажу алкоголя. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии. «В Кургане 28 июня с 08:00 до 23:00 в связи с проведением фестиваля „Прекрасное далеко“ будет запрещена продажа алкогольной продукции. Контроль за исполнением постановления возложен на департамент экономического развития, предпринимательства и торговли. УМВД России по Кургану рекомендовано обеспечить соблюдение общественного порядка в местах торгового обслуживания и проведения праздничных мероприятий», — сообщили в telegram-канале администрации. Запрет будет распространяться на продажу алкоголя в магазинах и предприятиях общественного питания на вынос. Также продажи алкогольной продукции будут ограничены при организации праздничных площадок. Также в Кургане будут введены временные ограничения на движение транспорта в центре города. 28 июня будет закрыто движение транспорта на улице Ленина от Климова до Куйбышева с 18:30 до 23:00, а на улице Климова от Ленина до Пичугина — с 22:00 до 23:00. Также будет запрещена остановка и стоянка автомобилей вблизи Троицкой площади с 06:00 до 23:00.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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