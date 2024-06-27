27 июня 2024

В Челябинске задержали иностранца, пытавшегося подкупить таможенника

© Служба новостей «URA.RU»
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Уголовное дело. Челябинск, уголовное дело, коррупция, уголовный кодекс, деньги, взятка, вымогательство, шантаж
В отношении иностранца возбуждено уголовное дело по факту дачи взятки Фото:

В Челябинске сотрудники УФСБ и таможни задержали иностранца, который пытался подкупить начальника одного из отделов Челябинской таможни. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства, сумма взятки равнялась 200 тысячам рублей и предназначалась для выпуска фуры из-под таможенного контроля.

«Иностранец предложил взятку начальнику одного из отделов Челябинской таможни за неприменение форм таможенного контроля в отношении ранее задержанного транспортного средства, принадлежащего коммерческой структуре. О данном факте сотрудник таможни доложил своему руководству. Во время попытки передачи денежных средств взяткодатель был задержан с поличным», — сообщили URA.RU в пресс-службе УФСБ по региону.

В отношении иностранца возбуждено уголовное дело по п. «б» ч.4 ст. 291 УК России (дача взятки должностному лицу в крупном размере). Максимальные санкции данной статьи подразумевают под собой лишение свободы на срок до 12 лет. Обвиняемый отправлен в СИЗО. По делу продолжается сбор доказательной базы, а также установление иных участников противоправной деятельности.

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В Челябинске сотрудники УФСБ и таможни задержали иностранца, который пытался подкупить начальника одного из отделов Челябинской таможни. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства, сумма взятки равнялась 200 тысячам рублей и предназначалась для выпуска фуры из-под таможенного контроля. «Иностранец предложил взятку начальнику одного из отделов Челябинской таможни за неприменение форм таможенного контроля в отношении ранее задержанного транспортного средства, принадлежащего коммерческой структуре. О данном факте сотрудник таможни доложил своему руководству. Во время попытки передачи денежных средств взяткодатель был задержан с поличным», — сообщили URA.RU в пресс-службе УФСБ по региону. В отношении иностранца возбуждено уголовное дело по п. «б» ч.4 ст. 291 УК России (дача взятки должностному лицу в крупном размере). Максимальные санкции данной статьи подразумевают под собой лишение свободы на срок до 12 лет. Обвиняемый отправлен в СИЗО. По делу продолжается сбор доказательной базы, а также установление иных участников противоправной деятельности.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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