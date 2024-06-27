27 июня 2024

В Челябинске отменили популярный маршрут автобуса из-за нехватки водителей

© Служба новостей «URA.RU»
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Перевозчик отказался обслуживать маршрут 136к из-за отсутствия водителей
Перевозчик отказался обслуживать маршрут 136к из-за отсутствия водителей Фото:

Жители челябинского поселка Западного и окрестных ЖК потребовали обеспечить транспортное сообщение с центром города. Единственный маршрут №136к перестал выходить на линию. В пресс-службе регионального миндора объяснили отсутствие транспорта.

«Будет ли решена проблема с городским транспортом из поселка Западного в центр Челябинска? Нет ни одного автобуса, чтобы ехал через Центральный район. На маршруте 136к вообще три автобуса», — сообщила жительница ЖК «Конфетти».

Женщина рассказала, что добраться из дома до работы каждое утро практически невозможно. Маршруток в этом направлении очень мало, и те не соблюдают расписание. Приходится ехать с пересадками и пытаться сесть в переполненный транспорт. В пресс-службе регионального миндора уточнили, что перевозчик отказался от данного направления.

«От перевозчика ООО „ЗАПСИБАВТО“, обслуживающего маршрут №136к, поступило уведомление о невозможности дальнейшего обслуживания маршрута в связи с дефицитом водительского состава. В настоящее время проводятся необходимые конкурсные процедуры по выбору нового перевозчика и недопустимости приостановки транспортного обслуживания по данному направлению», — сообщили в пресс-службе ведомства.

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Жители челябинского поселка Западного и окрестных ЖК потребовали обеспечить транспортное сообщение с центром города. Единственный маршрут №136к перестал выходить на линию. В пресс-службе регионального миндора объяснили отсутствие транспорта. «Будет ли решена проблема с городским транспортом из поселка Западного в центр Челябинска? Нет ни одного автобуса, чтобы ехал через Центральный район. На маршруте 136к вообще три автобуса», — сообщила жительница ЖК «Конфетти». Женщина рассказала, что добраться из дома до работы каждое утро практически невозможно. Маршруток в этом направлении очень мало, и те не соблюдают расписание. Приходится ехать с пересадками и пытаться сесть в переполненный транспорт. В пресс-службе регионального миндора уточнили, что перевозчик отказался от данного направления. «От перевозчика ООО „ЗАПСИБАВТО“, обслуживающего маршрут №136к, поступило уведомление о невозможности дальнейшего обслуживания маршрута в связи с дефицитом водительского состава. В настоящее время проводятся необходимые конкурсные процедуры по выбору нового перевозчика и недопустимости приостановки транспортного обслуживания по данному направлению», — сообщили в пресс-службе ведомства.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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