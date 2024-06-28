Минобороны получило более 190 единиц изъятой у россиян техники

Федеральная служба судебных приставов России передала Минобороны страны более 190 тысяч единиц конфискованного имущества. Среди переданного имущества — транспортные средства, лодки, строительная и компьютерная техника, древесина и табачная продукция. Об этом сообщил главный судебный пристав страны Дмитрий Аристов.
«С января 2023 года в целях обеспечения потребностей Вооруженных сил РФ, других войск, воинских формирований и органов территориальными органами ФССП России передано 190,6 тыс. единиц разного вида имущества», — заявил Аристов ТАСС на полях XII Петербургского международного юридического форума. По его словам, конфискованное имущество передавалось в соответствии с постановлением правительства РФ от 8 сентября 2023 года.
Среди изъятого: автотранспортные средства, водный транспорт, строительная техника, табачная продукция, компьютерная техника и другое имущество. Данное имущество было изъято по решениям судов за различные преступления и административные правонарушения, включая использование транспортных средств для совершения преступлений и нарушения правил охоты.
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