Челябинскую невесту, не платившую детям алименты, забрали на допрос из-под венца

В челябинском ЗАГСе задержали многодетную невесту, скрывавшуюся от приставов

28 июня 2024 в 13:19 Размер текста - 17 +

Женщину увезли на допрос сразу после регистрации брака Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В ЗАГСе Троицка Челябинской области задержали многодетную мать, которая не платила алименты и скрывалась от приставов. Ранее судимую 31-летнюю челябинку забрали на допрос сразу после бракосочетания, сообщили URA.RU в пресс-службе УФССП по региону. «В Троицке разнеслась весть о свадьбе. Из неожиданного для молодоженов — судебные приставы на выходе. Молодую доставили к дознавателю, уже был решен вопрос о возбуждении второго уголовного дела за неуплату алиментов», — сообщили URA.RU в управлении ФССП. Сейчас женщина должна своей матери, которая занимается опекой детей, более четырех миллионов рублей. Она пряталась от приставов с февраля: не открывала двери, блокировала телефонные звонки и официально не работала. Проблемы с законом у невесты начались с 2019 года. Челябинка родила первую дочь в 17 лет, следом на свет появилась вторая. Родительских прав женщину лишили в 21 год, а детей передали бабушке. Спустя два года взысканием неуплаченных алиментов занялись приставы. В 2019 женщину осудили по статье 157 УК РФ (неуплата алиментов) и 158 УК РФ (кража). Между тем челябинка родила третью дочь, которую забрала уже бабушка со стороны отца. Летом 2022 года женщину лишили свободы на год и семь месяцев. В 2023 году она вышла, но продолжила нарушать закон. В мае 2024 года в жизни челябинки вновь произошел преступный эпизод, связанный с кражей. Алименты она не выплачивала, и ей назначили 160 часов обязательных работ. После этого она начала скрываться от приставов, но продолжала выкладывать в соцсети фото детей с сентиментальными цитатами. «Женщину отправили в местное медучреждение в качестве разнорабочей. В случае уклонения от работ ей грозит ответственность вплоть до ареста на 15 суток. Уголовное дело возбуждено, ведется сбор доказательной базы», — уточнили в пресс-службе. Сейчас суд рассматривает дело рецидивистки о краже. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В ЗАГСе Троицка Челябинской области задержали многодетную мать, которая не платила алименты и скрывалась от приставов. Ранее судимую 31-летнюю челябинку забрали на допрос сразу после бракосочетания, сообщили URA.RU в пресс-службе УФССП по региону. «В Троицке разнеслась весть о свадьбе. Из неожиданного для молодоженов — судебные приставы на выходе. Молодую доставили к дознавателю, уже был решен вопрос о возбуждении второго уголовного дела за неуплату алиментов», — сообщили URA.RU в управлении ФССП. Сейчас женщина должна своей матери, которая занимается опекой детей, более четырех миллионов рублей. Она пряталась от приставов с февраля: не открывала двери, блокировала телефонные звонки и официально не работала. Проблемы с законом у невесты начались с 2019 года. Челябинка родила первую дочь в 17 лет, следом на свет появилась вторая. Родительских прав женщину лишили в 21 год, а детей передали бабушке. Спустя два года взысканием неуплаченных алиментов занялись приставы. В 2019 женщину осудили по статье 157 УК РФ (неуплата алиментов) и 158 УК РФ (кража). Между тем челябинка родила третью дочь, которую забрала уже бабушка со стороны отца. Летом 2022 года женщину лишили свободы на год и семь месяцев. В 2023 году она вышла, но продолжила нарушать закон. В мае 2024 года в жизни челябинки вновь произошел преступный эпизод, связанный с кражей. Алименты она не выплачивала, и ей назначили 160 часов обязательных работ. После этого она начала скрываться от приставов, но продолжала выкладывать в соцсети фото детей с сентиментальными цитатами. «Женщину отправили в местное медучреждение в качестве разнорабочей. В случае уклонения от работ ей грозит ответственность вплоть до ареста на 15 суток. Уголовное дело возбуждено, ведется сбор доказательной базы», — уточнили в пресс-службе. Сейчас суд рассматривает дело рецидивистки о краже.