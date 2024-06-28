Глава Севастополя раскрыл состояние пострадавших при атаке ВСУ на пляж

Развожаев: после удара ВСУ по Севастополю, в больницах остаются 33 пациента
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Семинар-совещание по транспорту к заседанию Госсовета. Москва, развожаев михаил
В больницах Севастополя остаются 33 мирных жителя, пострадавших от удара ВСУ, сообщил Развожаев Фото:
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Около 100 человек пострадали при атаке ВСУ на Севастополь

В больницах Севастополя до сих пор остаются 33 мирных жителя, среди которых семь детей. Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

«На лечение в московские ведущие медучреждения… направлены 22 человека: 12 детей, 10 взрослых», — сообщил Развожаев в своем официальном telegram-канале. Среди направленных в Москву пациентов шесть находятся в состоянии средней тяжести, четверо — в состоянии легкой степени тяжести. Они получают необходимую медицинскую помощь в ведущих клиниках столицы, включая Боткинскую больницу и НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского.

ВСУ ударили по Севастополю 23 июня с помощью оперативно-тактических ракет ATACMS производства США. Четыре из пяти ракет были сбиты средствами ПВО. Больше 100 мирных жителей пострадали, трое погибло. Россия ожидает четкую и взвешенную оценку данного удара от ООН, передает 360.ru.

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В больницах Севастополя до сих пор остаются 33 мирных жителя, среди которых семь детей. Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев. «На лечение в московские ведущие медучреждения… направлены 22 человека: 12 детей, 10 взрослых», — сообщил Развожаев в своем официальном telegram-канале. Среди направленных в Москву пациентов шесть находятся в состоянии средней тяжести, четверо — в состоянии легкой степени тяжести. Они получают необходимую медицинскую помощь в ведущих клиниках столицы, включая Боткинскую больницу и НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского. ВСУ ударили по Севастополю 23 июня с помощью оперативно-тактических ракет ATACMS производства США. Четыре из пяти ракет были сбиты средствами ПВО. Больше 100 мирных жителей пострадали, трое погибло. Россия ожидает четкую и взвешенную оценку данного удара от ООН, передает 360.ru.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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