Происшествия Глава Севастополя раскрыл состояние пострадавших при атаке ВСУ на пляж Развожаев: после удара ВСУ по Севастополю, в больницах остаются 33 пациента 28 июня 2024 в 13:34 Размер текста - 17 + В больницах Севастополя остаются 33 мирных жителя, пострадавших от удара ВСУ, сообщил Развожаев Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Около 100 человек пострадали при атаке ВСУ на Севастополь В больницах Севастополя до сих пор остаются 33 мирных жителя, среди которых семь детей. Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев. «На лечение в московские ведущие медучреждения… направлены 22 человека: 12 детей, 10 взрослых», — сообщил Развожаев в своем официальном telegram-канале . Среди направленных в Москву пациентов шесть находятся в состоянии средней тяжести, четверо — в состоянии легкой степени тяжести. Они получают необходимую медицинскую помощь в ведущих клиниках столицы, включая Боткинскую больницу и НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского. ВСУ ударили по Севастополю 23 июня с помощью оперативно-тактических ракет ATACMS производства США. Четыре из пяти ракет были сбиты средствами ПВО. Больше 100 мирных жителей пострадали, трое погибло. Россия ожидает четкую и взвешенную оценку данного удара от ООН, передает 360.ru. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! В больницах Севастополя до сих пор остаются 33 мирных жителя, среди которых семь детей. Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев. «На лечение в московские ведущие медучреждения… направлены 22 человека: 12 детей, 10 взрослых», — сообщил Развожаев в своем официальном telegram-канале. Среди направленных в Москву пациентов шесть находятся в состоянии средней тяжести, четверо — в состоянии легкой степени тяжести. Они получают необходимую медицинскую помощь в ведущих клиниках столицы, включая Боткинскую больницу и НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского. ВСУ ударили по Севастополю 23 июня с помощью оперативно-тактических ракет ATACMS производства США. Четыре из пяти ракет были сбиты средствами ПВО. Больше 100 мирных жителей пострадали, трое погибло. Россия ожидает четкую и взвешенную оценку данного удара от ООН, передает 360.ru. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям