Глава Севастополя раскрыл состояние пострадавших при атаке ВСУ на пляж

В больницах Севастополя до сих пор остаются 33 мирных жителя, среди которых семь детей. Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.
«На лечение в московские ведущие медучреждения… направлены 22 человека: 12 детей, 10 взрослых», — сообщил Развожаев в своем официальном telegram-канале. Среди направленных в Москву пациентов шесть находятся в состоянии средней тяжести, четверо — в состоянии легкой степени тяжести. Они получают необходимую медицинскую помощь в ведущих клиниках столицы, включая Боткинскую больницу и НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского.
ВСУ ударили по Севастополю 23 июня с помощью оперативно-тактических ракет ATACMS производства США. Четыре из пяти ракет были сбиты средствами ПВО. Больше 100 мирных жителей пострадали, трое погибло. Россия ожидает четкую и взвешенную оценку данного удара от ООН, передает 360.ru.
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В больницах Севастополя до сих пор остаются 33 мирных жителя, среди которых семь детей. Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев. «На лечение в московские ведущие медучреждения… направлены 22 человека: 12 детей, 10 взрослых», — сообщил Развожаев в своем официальном telegram-канале. Среди направленных в Москву пациентов шесть находятся в состоянии средней тяжести, четверо — в состоянии легкой степени тяжести. Они получают необходимую медицинскую помощь в ведущих клиниках столицы, включая Боткинскую больницу и НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского. ВСУ ударили по Севастополю 23 июня с помощью оперативно-тактических ракет ATACMS производства США. Четыре из пяти ракет были сбиты средствами ПВО. Больше 100 мирных жителей пострадали, трое погибло. Россия ожидает четкую и взвешенную оценку данного удара от ООН, передает 360.ru.