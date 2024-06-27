Происшествия ДТП В Тюменской области на федеральной трассе перевернулась фура со свиньями. Видео На трассе Тюмень — Омск ограничено движение из-за ДТП с фурой со свиньями 28 июня 2024 в 13:54 Размер текста - 17 + Животные покинули фуру и гуляют возле нее Фото: Вадим Ахметов © URA.RU На федеральной трассе Р-402 из Тюмени в Омск столкнулись легковушка и фура, перевозившая свиней. Последняя опрокинулась в кювет. Движение на участке ограничено. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе управления ГАИ по Тюменской области. «На федеральной трассе Р-402 столкнулись „Лифан“ и большегруз „Скания“, перевозивший свиней. От удара „Сканию“ отбросило в кювет, грузовик опрокинулся. „Лифан“ отбросило на обочину. Предварительно, „Лифан“ выехал на встречную полосу. Его водитель погиб», — рассказали в ведомстве. Осколки автомобилей разлетелись по проезжей части. Сейчас силовики устанавливают личность погибшего. Проезд по участку на 140-м километре трассы, в Омутинском районе, частично перекрыт. Машины пропускают в реверсивном режиме. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! На федеральной трассе Р-402 из Тюмени в Омск столкнулись легковушка и фура, перевозившая свиней. Последняя опрокинулась в кювет. Движение на участке ограничено. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе управления ГАИ по Тюменской области. «На федеральной трассе Р-402 столкнулись „Лифан“ и большегруз „Скания“, перевозивший свиней. От удара „Сканию“ отбросило в кювет, грузовик опрокинулся. „Лифан“ отбросило на обочину. Предварительно, „Лифан“ выехал на встречную полосу. Его водитель погиб», — рассказали в ведомстве. Осколки автомобилей разлетелись по проезжей части. Сейчас силовики устанавливают личность погибшего. Проезд по участку на 140-м километре трассы, в Омутинском районе, частично перекрыт. Машины пропускают в реверсивном режиме. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям