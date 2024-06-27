27 июня 2024

В Тюменской области на федеральной трассе перевернулась фура со свиньями. Видео

На трассе Тюмень — Омск ограничено движение из-за ДТП с фурой со свиньями
© Служба новостей «URA.RU»
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Животные покинули фуру и гуляют возле нее Фото:

На федеральной трассе Р-402 из Тюмени в Омск столкнулись легковушка и фура, перевозившая свиней. Последняя опрокинулась в кювет. Движение на участке ограничено. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе управления ГАИ по Тюменской области.

«На федеральной трассе Р-402 столкнулись „Лифан“ и большегруз „Скания“, перевозивший свиней. От удара „Сканию“ отбросило в кювет, грузовик опрокинулся. „Лифан“ отбросило на обочину. Предварительно, „Лифан“ выехал на встречную полосу. Его водитель погиб», — рассказали в ведомстве.

Осколки автомобилей разлетелись по проезжей части. Сейчас силовики устанавливают личность погибшего. Проезд по участку на 140-м километре трассы, в Омутинском районе, частично перекрыт. Машины пропускают в реверсивном режиме.

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На федеральной трассе Р-402 из Тюмени в Омск столкнулись легковушка и фура, перевозившая свиней. Последняя опрокинулась в кювет. Движение на участке ограничено. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе управления ГАИ по Тюменской области. «На федеральной трассе Р-402 столкнулись „Лифан“ и большегруз „Скания“, перевозивший свиней. От удара „Сканию“ отбросило в кювет, грузовик опрокинулся. „Лифан“ отбросило на обочину. Предварительно, „Лифан“ выехал на встречную полосу. Его водитель погиб», — рассказали в ведомстве. Осколки автомобилей разлетелись по проезжей части. Сейчас силовики устанавливают личность погибшего. Проезд по участку на 140-м километре трассы, в Омутинском районе, частично перекрыт. Машины пропускают в реверсивном режиме.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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