На федеральной трассе Р-402 из Тюмени в Омск столкнулись легковушка и фура, перевозившая свиней. Последняя опрокинулась в кювет. Движение на участке ограничено. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе управления ГАИ по Тюменской области.
«На федеральной трассе Р-402 столкнулись „Лифан“ и большегруз „Скания“, перевозивший свиней. От удара „Сканию“ отбросило в кювет, грузовик опрокинулся. „Лифан“ отбросило на обочину. Предварительно, „Лифан“ выехал на встречную полосу. Его водитель погиб», — рассказали в ведомстве.
Осколки автомобилей разлетелись по проезжей части. Сейчас силовики устанавливают личность погибшего. Проезд по участку на 140-м километре трассы, в Омутинском районе, частично перекрыт. Машины пропускают в реверсивном режиме.
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На федеральной трассе Р-402 из Тюмени в Омск столкнулись легковушка и фура, перевозившая свиней. Последняя опрокинулась в кювет. Движение на участке ограничено. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе управления ГАИ по Тюменской области. «На федеральной трассе Р-402 столкнулись „Лифан“ и большегруз „Скания“, перевозивший свиней. От удара „Сканию“ отбросило в кювет, грузовик опрокинулся. „Лифан“ отбросило на обочину. Предварительно, „Лифан“ выехал на встречную полосу. Его водитель погиб», — рассказали в ведомстве. Осколки автомобилей разлетелись по проезжей части. Сейчас силовики устанавливают личность погибшего. Проезд по участку на 140-м километре трассы, в Омутинском районе, частично перекрыт. Машины пропускают в реверсивном режиме.