МЧС выпустило экстренное предупреждение на День молодежи в Свердловской области

МЧС: в Свердловской области 29 июня ожидаются сильные ливни и ветер
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Виды города перед международной промышленной выставкой "ИННОПРОМ-2017". Екатеринбург, лужа, плохая погода, ливень, дождь
Дожди будут держаться в течение всего дня Фото:

В Свердловской области 29 июня (День молодежи) ожидаются сильные ливни и порывы ветра до 20 метров в секунду. Об этом рассказали в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

«Внимание! 29 июня местами в Свердловской области ожидаются сильные дожди, сильные ливни и порывы ветра до 20 метров в секунду», — следует из сообщения.

Спасатели призвали жителей региона быть бдительными. О возникновении происшествий и необходимости оказания помощи можно сообщить по телефону пожарно-спасательной службы МЧС «101» или единому номеру вызова экстренных служб «112».

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В Свердловской области 29 июня (День молодежи) ожидаются сильные ливни и порывы ветра до 20 метров в секунду. Об этом рассказали в пресс-службе регионального ГУ МЧС. «Внимание! 29 июня местами в Свердловской области ожидаются сильные дожди, сильные ливни и порывы ветра до 20 метров в секунду», — следует из сообщения. Спасатели призвали жителей региона быть бдительными. О возникновении происшествий и необходимости оказания помощи можно сообщить по телефону пожарно-спасательной службы МЧС «101» или единому номеру вызова экстренных служб «112».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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