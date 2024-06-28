МЧС выпустило экстренное предупреждение на День молодежи в Свердловской области

Дожди будут держаться в течение всего дня
В Свердловской области 29 июня (День молодежи) ожидаются сильные ливни и порывы ветра до 20 метров в секунду. Об этом рассказали в пресс-службе регионального ГУ МЧС.
«Внимание! 29 июня местами в Свердловской области ожидаются сильные дожди, сильные ливни и порывы ветра до 20 метров в секунду», — следует из сообщения.
Спасатели призвали жителей региона быть бдительными. О возникновении происшествий и необходимости оказания помощи можно сообщить по телефону пожарно-спасательной службы МЧС «101» или единому номеру вызова экстренных служб «112».
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