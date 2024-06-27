27 июня 2024

В Нижневартовске готовятся к введению режима ЧС из-за паводка

© Служба новостей «URA.RU»
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Паводок в Нижневартовске - 2024, паводок, нижневартовск
Режим ЧС введут, когда уровень воды достигнет 980 сантиметров Фото:
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Паводок 2024 в ХМАО

Власти Нижневартовска (ХМАО) готовятся к введению режима чрезвычайной ситуации из-за подъема уровня воды в реке Обь. Распоряжение будет подписано при достижении уровня критической отметки в 980 сантиметров, на данный момент он составляет 977 сантиметров. Об этом журналисту URA.RU сообщил директора управления по ДГО и ЧС мэрии Вадим Татаренков.

«У нас уже есть проект распоряжения. Как только уровень воды в Оби на территории Нижневартовска достигнет 980 сантиметров, мы будем вводить режим чрезвычайной ситуации. При паводке в 2015 году мы примерно на этом уровне также вводили режим ЧС, только 4—5 июня. Тогда вода поднималась очень стремительно: 4 июня ее уровень был 974, а уже на следующий день — 985 сантиметров», — рассказал Татаренков в беседе с URA.RU.

По его словам, все объекты электроснабжения находятся под контролем управляющих организаций. Сотрудники городских электросетей регулярно мониторят уровень воды и состояние трансформаторных подстанций. В случае затопления этих объектов, специалисты будут их обесточивать. При этом потенциально опасных объектов в зоне затопления нет.

Также Татаренков рассказал о том, как продвигается эвакуация местных жителей. «11 человек эвакуированы. 9 из них размещены в гостинице, а двоих мы эвакуировали из заброшенных дач, их поместили в специализированное учреждение социальной защиты населения. У женщины не было документов», — сообщил глава управления.

Ранее URA.RU сообщало о том, что в Нижневартовске 24 июня провели первую операцию по эвакуации местных жителей из зоны затопления паводком. Семью из восьми человек разместили в одной из гостиниц города.

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Власти Нижневартовска (ХМАО) готовятся к введению режима чрезвычайной ситуации из-за подъема уровня воды в реке Обь. Распоряжение будет подписано при достижении уровня критической отметки в 980 сантиметров, на данный момент он составляет 977 сантиметров. Об этом журналисту URA.RU сообщил директора управления по ДГО и ЧС мэрии Вадим Татаренков. «У нас уже есть проект распоряжения. Как только уровень воды в Оби на территории Нижневартовска достигнет 980 сантиметров, мы будем вводить режим чрезвычайной ситуации. При паводке в 2015 году мы примерно на этом уровне также вводили режим ЧС, только 4—5 июня. Тогда вода поднималась очень стремительно: 4 июня ее уровень был 974, а уже на следующий день — 985 сантиметров», — рассказал Татаренков в беседе с URA.RU. По его словам, все объекты электроснабжения находятся под контролем управляющих организаций. Сотрудники городских электросетей регулярно мониторят уровень воды и состояние трансформаторных подстанций. В случае затопления этих объектов, специалисты будут их обесточивать. При этом потенциально опасных объектов в зоне затопления нет. Также Татаренков рассказал о том, как продвигается эвакуация местных жителей. «11 человек эвакуированы. 9 из них размещены в гостинице, а двоих мы эвакуировали из заброшенных дач, их поместили в специализированное учреждение социальной защиты населения. У женщины не было документов», — сообщил глава управления. Ранее URA.RU сообщало о том, что в Нижневартовске 24 июня провели первую операцию по эвакуации местных жителей из зоны затопления паводком. Семью из восьми человек разместили в одной из гостиниц города.
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