В Нижневартовске готовятся к введению режима ЧС из-за паводка

28 июня 2024 в 17:42 Размер текста - 17 +

Режим ЧС введут, когда уровень воды достигнет 980 сантиметров Фото: Кристина Радионова © URA.RU новость из сюжета Паводок 2024 в ХМАО Власти Нижневартовска (ХМАО) готовятся к введению режима чрезвычайной ситуации из-за подъема уровня воды в реке Обь. Распоряжение будет подписано при достижении уровня критической отметки в 980 сантиметров, на данный момент он составляет 977 сантиметров. Об этом журналисту URA.RU сообщил директора управления по ДГО и ЧС мэрии Вадим Татаренков. «У нас уже есть проект распоряжения. Как только уровень воды в Оби на территории Нижневартовска достигнет 980 сантиметров, мы будем вводить режим чрезвычайной ситуации. При паводке в 2015 году мы примерно на этом уровне также вводили режим ЧС, только 4—5 июня. Тогда вода поднималась очень стремительно: 4 июня ее уровень был 974, а уже на следующий день — 985 сантиметров», — рассказал Татаренков в беседе с URA.RU. По его словам, все объекты электроснабжения находятся под контролем управляющих организаций. Сотрудники городских электросетей регулярно мониторят уровень воды и состояние трансформаторных подстанций. В случае затопления этих объектов, специалисты будут их обесточивать. При этом потенциально опасных объектов в зоне затопления нет. Также Татаренков рассказал о том, как продвигается эвакуация местных жителей. «11 человек эвакуированы. 9 из них размещены в гостинице, а двоих мы эвакуировали из заброшенных дач, их поместили в специализированное учреждение социальной защиты населения. У женщины не было документов», — сообщил глава управления. Ранее URA.RU сообщало о том, что в Нижневартовске 24 июня провели первую операцию по эвакуации местных жителей из зоны затопления паводком. Семью из восьми человек разместили в одной из гостиниц города. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Власти Нижневартовска (ХМАО) готовятся к введению режима чрезвычайной ситуации из-за подъема уровня воды в реке Обь. Распоряжение будет подписано при достижении уровня критической отметки в 980 сантиметров, на данный момент он составляет 977 сантиметров. Об этом журналисту URA.RU сообщил директора управления по ДГО и ЧС мэрии Вадим Татаренков. «У нас уже есть проект распоряжения. Как только уровень воды в Оби на территории Нижневартовска достигнет 980 сантиметров, мы будем вводить режим чрезвычайной ситуации. При паводке в 2015 году мы примерно на этом уровне также вводили режим ЧС, только 4—5 июня. Тогда вода поднималась очень стремительно: 4 июня ее уровень был 974, а уже на следующий день — 985 сантиметров», — рассказал Татаренков в беседе с URA.RU. По его словам, все объекты электроснабжения находятся под контролем управляющих организаций. Сотрудники городских электросетей регулярно мониторят уровень воды и состояние трансформаторных подстанций. В случае затопления этих объектов, специалисты будут их обесточивать. При этом потенциально опасных объектов в зоне затопления нет. Также Татаренков рассказал о том, как продвигается эвакуация местных жителей. «11 человек эвакуированы. 9 из них размещены в гостинице, а двоих мы эвакуировали из заброшенных дач, их поместили в специализированное учреждение социальной защиты населения. У женщины не было документов», — сообщил глава управления. Ранее URA.RU сообщало о том, что в Нижневартовске 24 июня провели первую операцию по эвакуации местных жителей из зоны затопления паводком. Семью из восьми человек разместили в одной из гостиниц города.