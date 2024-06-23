В Нижневартовске эвакуировали первых жителей из зоны затопления паводком

В Нижневартовске провели первую операцию по эвакуации местных жителей из зоны затопления паводком. Семья из восьми человек будет жить в гостинице до того, как паводковая ситуация нормализуется. Об этом URA.RU сообщили в администрации Нижневартовска.
«В субботу была эвакуирована семья из восьми человек, где четверо детей. Их разместили в пункте временного размещения, а затем в гостинице „Аэропорт“. Им будет предоставлено питание», — рассказал глава управления по ДГО и ЧС мэрии города Вадим Татаренков.
Проживать в гостинице эвакуированные вартовчане смогут до схода паводка. В то же время сотрудники мэрии города и спасатели продолжают вести работу по строительству дамб, а также патрулируют участки, затопленные паводком.
Ранее URA.RU писало о том, что спад паводка в Ханты-Мансийском автономном округе прогнозируется с сегодняшнего дня. Однако до сих пор количество затопленных участков по всему округу ежедневно возрастало.
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