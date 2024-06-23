23 июня 2024

В Нижневартовске эвакуировали первых жителей из зоны затопления паводком

© Служба новостей «URA.RU»
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В Нижневартовске спасатели эвакуировали первую семью, чей дом затопило из-за паводка
В Нижневартовске спасатели эвакуировали первую семью, чей дом затопило из-за паводка Фото:

В Нижневартовске провели первую операцию по эвакуации местных жителей из зоны затопления паводком. Семья из восьми человек будет жить в гостинице до того, как паводковая ситуация нормализуется. Об этом URA.RU сообщили в администрации Нижневартовска.

«В субботу была эвакуирована семья из восьми человек, где четверо детей. Их разместили в пункте временного размещения, а затем в гостинице „Аэропорт“. Им будет предоставлено питание», — рассказал глава управления по ДГО и ЧС мэрии города Вадим Татаренков. 

Проживать в гостинице эвакуированные вартовчане смогут до схода паводка. В то же время сотрудники мэрии города и спасатели продолжают вести работу по строительству дамб, а также патрулируют участки, затопленные паводком.

Ранее URA.RU писало о том, что спад паводка в Ханты-Мансийском автономном округе прогнозируется с сегодняшнего дня. Однако до сих пор количество затопленных участков по всему округу ежедневно возрастало.

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В Нижневартовске провели первую операцию по эвакуации местных жителей из зоны затопления паводком. Семья из восьми человек будет жить в гостинице до того, как паводковая ситуация нормализуется. Об этом URA.RU сообщили в администрации Нижневартовска. «В субботу была эвакуирована семья из восьми человек, где четверо детей. Их разместили в пункте временного размещения, а затем в гостинице „Аэропорт“. Им будет предоставлено питание», — рассказал глава управления по ДГО и ЧС мэрии города Вадим Татаренков.  Проживать в гостинице эвакуированные вартовчане смогут до схода паводка. В то же время сотрудники мэрии города и спасатели продолжают вести работу по строительству дамб, а также патрулируют участки, затопленные паводком. Ранее URA.RU писало о том, что спад паводка в Ханты-Мансийском автономном округе прогнозируется с сегодняшнего дня. Однако до сих пор количество затопленных участков по всему округу ежедневно возрастало.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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