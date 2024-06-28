«Роснефть» поможет властям ХМАО со строительством соцобъектов

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
«Роснефть» направит средства на строительство соцобъектов в ХМАО
«Роснефть» направит средства на строительство соцобъектов в ХМАО Фото:

Правительство ХМАО заключит дополнительное соглашение с ПАО «Нк „Роснефть“». Нефтяная компания направит средства на капремонт и строительство объектов соцсферы в округе. Информация об этом опубликована на сайте югорского правительства.

«Документом определяется перечень мероприятий, проводимых при участии нефтяной компании „Роснефть“. Средства будут направлены на проведение капитального ремонта и строительство объектов социальной сферы, транспортной инфраструктуры», — говорится в сообщении. «Роснефть» обеспечит средствами модернизацию инженерных сетей в Пойковском и реконструкцию здания Малоатлымской средней общеобразовательной школы под «Школу–детский сад» на 132 учащихся и 30 воспитанников.

Компания также примет участие в строительстве многофункционального спортивного комплекса в 27 квартале Нижневартовска, сельского Дома культуры в Горноправдинске, детского сада на 300 мест в 16 микрорайоне Нефтеюганска. Кроме того, в населенных пунктах Нижневартовского, Ханты-Мансийского и Кондинского районов отремонтируют дороги.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей ХМАО? Подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Правительство ХМАО заключит дополнительное соглашение с ПАО «Нк „Роснефть“». Нефтяная компания направит средства на капремонт и строительство объектов соцсферы в округе. Информация об этом опубликована на сайте югорского правительства. «Документом определяется перечень мероприятий, проводимых при участии нефтяной компании „Роснефть“. Средства будут направлены на проведение капитального ремонта и строительство объектов социальной сферы, транспортной инфраструктуры», — говорится в сообщении. «Роснефть» обеспечит средствами модернизацию инженерных сетей в Пойковском и реконструкцию здания Малоатлымской средней общеобразовательной школы под «Школу–детский сад» на 132 учащихся и 30 воспитанников. Компания также примет участие в строительстве многофункционального спортивного комплекса в 27 квартале Нижневартовска, сельского Дома культуры в Горноправдинске, детского сада на 300 мест в 16 микрорайоне Нефтеюганска. Кроме того, в населенных пунктах Нижневартовского, Ханты-Мансийского и Кондинского районов отремонтируют дороги.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...