«Роснефть» поможет властям ХМАО со строительством соцобъектов

Правительство ХМАО заключит дополнительное соглашение с ПАО «Нк „Роснефть“». Нефтяная компания направит средства на капремонт и строительство объектов соцсферы в округе. Информация об этом опубликована на сайте югорского правительства.
«Документом определяется перечень мероприятий, проводимых при участии нефтяной компании „Роснефть“. Средства будут направлены на проведение капитального ремонта и строительство объектов социальной сферы, транспортной инфраструктуры», — говорится в сообщении. «Роснефть» обеспечит средствами модернизацию инженерных сетей в Пойковском и реконструкцию здания Малоатлымской средней общеобразовательной школы под «Школу–детский сад» на 132 учащихся и 30 воспитанников.
Компания также примет участие в строительстве многофункционального спортивного комплекса в 27 квартале Нижневартовска, сельского Дома культуры в Горноправдинске, детского сада на 300 мест в 16 микрорайоне Нефтеюганска. Кроме того, в населенных пунктах Нижневартовского, Ханты-Мансийского и Кондинского районов отремонтируют дороги.
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