В Челябинске запустят новый автобус в Сосновский район. Карта

28 июня 2024 в 20:16 Размер текста - 17 +

Автобус №142 начнет курсировать с 1 июля Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Челябинске с 1 июля начнет курсировать автобус №142. Маршрут будет следовать до поселка Вавиловец Сосновского района, сообщили URA.RU в пресс-службе Челябинского общественного транспорта. «С 1 июля запускаем новый автобусный маршрут №142 Челябинск (Чичерина) — Вавиловец по регулируемому тарифу. С 1 июля по 31 августа запланировано восемь рейсов ежедневно», — сообщили URA.RU в службе перевозок. Маршрут будет следовать через: проспект Победы, улицы Салавата Юлаева, Братьев Кашириных, Академика Королева, 250-летия Челябинска, Татищева, Фруктовая, Восточная, Западная и Зеленая. До завершения работ на улице 250-летия Челябинска маршрут будет следовать в объезд по Северной, пропуская остановку «Академика Королева». Самое раннее отправление из Челябинска будет происходить в 7:55, из Вавиловца — в 7:20. Последнее отправление — в 20:15 из Вавиловца и в 20:50 из Челябинска. Интервал между отправлениями составит час 10 минут. Маршрут №142 будет совершать по восемь рейсов в каждую сторону ежедневно telegram-канал Челябинского общественного транспорта Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Челябинске с 1 июля начнет курсировать автобус №142. Маршрут будет следовать до поселка Вавиловец Сосновского района, сообщили URA.RU в пресс-службе Челябинского общественного транспорта. «С 1 июля запускаем новый автобусный маршрут №142 Челябинск (Чичерина) — Вавиловец по регулируемому тарифу. С 1 июля по 31 августа запланировано восемь рейсов ежедневно», — сообщили URA.RU в службе перевозок. Маршрут будет следовать через: проспект Победы, улицы Салавата Юлаева, Братьев Кашириных, Академика Королева, 250-летия Челябинска, Татищева, Фруктовая, Восточная, Западная и Зеленая. До завершения работ на улице 250-летия Челябинска маршрут будет следовать в объезд по Северной, пропуская остановку «Академика Королева». Самое раннее отправление из Челябинска будет происходить в 7:55, из Вавиловца — в 7:20. Последнее отправление — в 20:15 из Вавиловца и в 20:50 из Челябинска. Интервал между отправлениями составит час 10 минут.