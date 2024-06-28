В Челябинске запустят новый автобус в Сосновский район. Карта

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Автобус №142 начнет курсировать с 1 июля Фото:

В Челябинске с 1 июля начнет курсировать автобус №142. Маршрут будет следовать до поселка Вавиловец Сосновского района, сообщили URA.RU в пресс-службе Челябинского общественного транспорта.

«С 1 июля запускаем новый автобусный маршрут №142 Челябинск (Чичерина) — Вавиловец по регулируемому тарифу. С 1 июля по 31 августа запланировано восемь рейсов ежедневно», — сообщили URA.RU в службе перевозок.

Маршрут будет следовать через: проспект Победы, улицы Салавата Юлаева, Братьев Кашириных, Академика Королева, 250-летия Челябинска, Татищева, Фруктовая, Восточная, Западная и Зеленая. До завершения работ на улице 250-летия Челябинска маршрут будет следовать в объезд по Северной, пропуская остановку «Академика Королева».

Самое раннее отправление из Челябинска будет происходить в 7:55, из Вавиловца — в 7:20. Последнее отправление — в 20:15 из Вавиловца и в 20:50 из Челябинска. Интервал между отправлениями составит час 10 минут.

Маршрут №142 будет совершать по восемь рейсов в каждую сторону ежедневно
Маршрут №142 будет совершать по восемь рейсов в каждую сторону ежедневно

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В Челябинске с 1 июля начнет курсировать автобус №142. Маршрут будет следовать до поселка Вавиловец Сосновского района, сообщили URA.RU в пресс-службе Челябинского общественного транспорта. «С 1 июля запускаем новый автобусный маршрут №142 Челябинск (Чичерина) — Вавиловец по регулируемому тарифу. С 1 июля по 31 августа запланировано восемь рейсов ежедневно», — сообщили URA.RU в службе перевозок. Маршрут будет следовать через: проспект Победы, улицы Салавата Юлаева, Братьев Кашириных, Академика Королева, 250-летия Челябинска, Татищева, Фруктовая, Восточная, Западная и Зеленая. До завершения работ на улице 250-летия Челябинска маршрут будет следовать в объезд по Северной, пропуская остановку «Академика Королева». Самое раннее отправление из Челябинска будет происходить в 7:55, из Вавиловца — в 7:20. Последнее отправление — в 20:15 из Вавиловца и в 20:50 из Челябинска. Интервал между отправлениями составит час 10 минут.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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