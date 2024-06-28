CNN: Белый дом болезненно переживает провал Байдена на дебатах

Сотрудники Белого дома остро отреагировали на неудачное выступление президента США Джо Байдена в дебатах с Дональдом Трампом. Об этом сообщили американские журналисты.
«Один из чиновников Белого дома говорит, что групповые чаты 'ужасают… все опустошены'… в том числе шутят об обновлении резюме… Многие сотрудники сегодня работают из дома или не пришли на работу», — передает телеканал CNN. Журналисты заявили, что первые предвыборные дебаты Трампа и Байдена вызвали шок и панику в Демократической партии США.
Дебаты между Трампом и Байденом прошли 27 июня. После этой встречи сторонники Байдена охарактеризовали его дебаты как «провал». Штаб Трампа, в свою очередь, объявил своего кандидата победителем еще до конца диалога политиков.
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Сотрудники Белого дома остро отреагировали на неудачное выступление президента США Джо Байдена в дебатах с Дональдом Трампом. Об этом сообщили американские журналисты. «Один из чиновников Белого дома говорит, что групповые чаты 'ужасают… все опустошены'… в том числе шутят об обновлении резюме… Многие сотрудники сегодня работают из дома или не пришли на работу», — передает телеканал CNN. Журналисты заявили, что первые предвыборные дебаты Трампа и Байдена вызвали шок и панику в Демократической партии США. Дебаты между Трампом и Байденом прошли 27 июня. После этой встречи сторонники Байдена охарактеризовали его дебаты как «провал». Штаб Трампа, в свою очередь, объявил своего кандидата победителем еще до конца диалога политиков.