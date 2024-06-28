28 июня 2024

CNN: Белый дом болезненно переживает провал Байдена на дебатах

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Соединенные Штаты Америки. США. Пермь, белый дом, сша, вашингтон, америка
Первые предвыборные дебаты Трампа и Байдена вызвали шок в Белом доме, заявили в CNN Фото:
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Выборы президента США в 2024 году

Сотрудники Белого дома остро отреагировали на неудачное выступление президента США Джо Байдена в дебатах с Дональдом Трампом. Об этом сообщили американские журналисты.

«Один из чиновников Белого дома говорит, что групповые чаты 'ужасают… все опустошены'… в том числе шутят об обновлении резюме… Многие сотрудники сегодня работают из дома или не пришли на работу», — передает телеканал CNN. Журналисты заявили, что первые предвыборные дебаты Трампа и Байдена вызвали шок и панику в Демократической партии США.

Дебаты между Трампом и Байденом прошли 27 июня. После этой встречи сторонники Байдена охарактеризовали его дебаты как «провал». Штаб Трампа, в свою очередь, объявил своего кандидата победителем еще до конца диалога политиков.

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Сотрудники Белого дома остро отреагировали на неудачное выступление президента США Джо Байдена в дебатах с Дональдом Трампом. Об этом сообщили американские журналисты. «Один из чиновников Белого дома говорит, что групповые чаты 'ужасают… все опустошены'… в том числе шутят об обновлении резюме… Многие сотрудники сегодня работают из дома или не пришли на работу», — передает телеканал CNN. Журналисты заявили, что первые предвыборные дебаты Трампа и Байдена вызвали шок и панику в Демократической партии США. Дебаты между Трампом и Байденом прошли 27 июня. После этой встречи сторонники Байдена охарактеризовали его дебаты как «провал». Штаб Трампа, в свою очередь, объявил своего кандидата победителем еще до конца диалога политиков.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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