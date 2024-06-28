CNN: Белый дом болезненно переживает провал Байдена на дебатах

29 июня 2024 в 01:28 Размер текста - 17 +

Первые предвыборные дебаты Трампа и Байдена вызвали шок в Белом доме, заявили в CNN Фото: Сергей Русанов новость из сюжета Выборы президента США в 2024 году Сотрудники Белого дома остро отреагировали на неудачное выступление президента США Джо Байдена в дебатах с Дональдом Трампом. Об этом сообщили американские журналисты. «Один из чиновников Белого дома говорит, что групповые чаты 'ужасают… все опустошены'… в том числе шутят об обновлении резюме… Многие сотрудники сегодня работают из дома или не пришли на работу», — передает телеканал CNN . Журналисты заявили, что первые предвыборные дебаты Трампа и Байдена вызвали шок и панику в Демократической партии США. Дебаты между Трампом и Байденом прошли 27 июня. После этой встречи сторонники Байдена охарактеризовали его дебаты как «провал». Штаб Трампа, в свою очередь, объявил своего кандидата победителем еще до конца диалога политиков. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Сотрудники Белого дома остро отреагировали на неудачное выступление президента США Джо Байдена в дебатах с Дональдом Трампом. Об этом сообщили американские журналисты. «Один из чиновников Белого дома говорит, что групповые чаты 'ужасают… все опустошены'… в том числе шутят об обновлении резюме… Многие сотрудники сегодня работают из дома или не пришли на работу», — передает телеканал CNN. Журналисты заявили, что первые предвыборные дебаты Трампа и Байдена вызвали шок и панику в Демократической партии США. Дебаты между Трампом и Байденом прошли 27 июня. После этой встречи сторонники Байдена охарактеризовали его дебаты как «провал». Штаб Трампа, в свою очередь, объявил своего кандидата победителем еще до конца диалога политиков.