Байден будет участвовать во втором туре дебатов, несмотря на провал

28 июня 2024 в 21:06 Размер текста - 17 +

Джо Байден продолжит участие в дебатах Фото: Official White House / Cameron Smith Президент США Джо Байден намерен участвовать во втором туре дебатов после провального выступления с экс-главой государства Дональдом Трампом. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на советника американского лидера. «Байден все еще планирует участвовать во втором раунде дебатов в сентябре», — заявил собеседник телеканала. Советник уточнил, что штаб Байдена выделит моменты первого тура дебатов, которые можно будет представить в его пользу. Ранее сторонники Байдена охарактеризовали его дебаты, как «провал». Также штаб Трампа объявил своего кандидата победителем еще до конца диалога политиков, пишет MK.RU . Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президент США Джо Байден намерен участвовать во втором туре дебатов после провального выступления с экс-главой государства Дональдом Трампом. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на советника американского лидера. «Байден все еще планирует участвовать во втором раунде дебатов в сентябре», — заявил собеседник телеканала. Советник уточнил, что штаб Байдена выделит моменты первого тура дебатов, которые можно будет представить в его пользу. Ранее сторонники Байдена охарактеризовали его дебаты, как «провал». Также штаб Трампа объявил своего кандидата победителем еще до конца диалога политиков, пишет MK.RU.