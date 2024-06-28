Байден будет участвовать во втором туре дебатов, несмотря на провал

Джо Байден продолжит участие в дебатахФото: Official White House / Cameron Smith
Президент США Джо Байден намерен участвовать во втором туре дебатов после провального выступления с экс-главой государства Дональдом Трампом. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на советника американского лидера.
«Байден все еще планирует участвовать во втором раунде дебатов в сентябре», — заявил собеседник телеканала. Советник уточнил, что штаб Байдена выделит моменты первого тура дебатов, которые можно будет представить в его пользу.
Ранее сторонники Байдена охарактеризовали его дебаты, как «провал». Также штаб Трампа объявил своего кандидата победителем еще до конца диалога политиков, пишет MK.RU.
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Президент США Джо Байден намерен участвовать во втором туре дебатов после провального выступления с экс-главой государства Дональдом Трампом. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на советника американского лидера. «Байден все еще планирует участвовать во втором раунде дебатов в сентябре», — заявил собеседник телеканала. Советник уточнил, что штаб Байдена выделит моменты первого тура дебатов, которые можно будет представить в его пользу. Ранее сторонники Байдена охарактеризовали его дебаты, как «провал». Также штаб Трампа объявил своего кандидата победителем еще до конца диалога политиков, пишет MK.RU.