Байден будет участвовать во втором туре дебатов, несмотря на провал

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Джон Кирби. Джо Байден. Блинкен. stock, Джо Байден,  stock
Джо Байден продолжит участие в дебатах Фото:

Президент США Джо Байден намерен участвовать во втором туре дебатов после провального выступления с экс-главой государства Дональдом Трампом. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на советника американского лидера.

«Байден все еще планирует участвовать во втором раунде дебатов в сентябре», — заявил собеседник телеканала. Советник уточнил, что штаб Байдена выделит моменты первого тура дебатов, которые можно будет представить в его пользу.

Ранее сторонники Байдена охарактеризовали его дебаты, как «провал». Также штаб Трампа объявил своего кандидата победителем еще до конца диалога политиков, пишет MK.RU.

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Президент США Джо Байден намерен участвовать во втором туре дебатов после провального выступления с экс-главой государства Дональдом Трампом. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на советника американского лидера. «Байден все еще планирует участвовать во втором раунде дебатов в сентябре», — заявил собеседник телеканала. Советник уточнил, что штаб Байдена выделит моменты первого тура дебатов, которые можно будет представить в его пользу. Ранее сторонники Байдена охарактеризовали его дебаты, как «провал». Также штаб Трампа объявил своего кандидата победителем еще до конца диалога политиков, пишет MK.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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