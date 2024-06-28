28 июня 2024

Екатеринбуржец сбил восьмилетнего мальчика на пешеходном переходе. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Мальчик выбежал на пешеходный переход на красный свет
Мальчик выбежал на пешеходный переход на красный свет Фото:

В Екатеринбурге на улице Учителей, 12 водитель KIA Sportage наехал на восьмилетнего мальчика, перебегавшего пешеходный переход на красный сигнал светофора. В результате ДТП мальчика госпитализировали с травмой головы, сообщили в городской Госавтоинспекции.

«Водитель автомашины KIA Sportage, двигаясь по улице Учителей допустил наезд на несовершеннолетнего пешехода, который пересекал проезжую часть на регулируемом пешеходном переходе на запрещающий сигнал светофора», — говорится в telegram-канале ведомства. Прибывшие сотрудники скорой помощи отвезли ребенка в ДГКБ № 9.

Мама пострадавшего пояснила, что в момент происшествия она находилась дома, а ребенок пошел гулять в парк. С мальчиком провели профилактическую беседу о правилах дорожного движения. Сам водитель пояснил инспекторам, что не успел среагировать на резко выбежавшего на дорогу мальчика, поэтому поздно начал тормозить.

Водитель не успел среагировать на выбежавшего на дорогу мальчика
Водитель не успел среагировать на выбежавшего на дорогу мальчика
Фото:
Полиция проведет обследование образовательной организации, в которой обучается мальчик
Полиция проведет обследование образовательной организации, в которой обучается мальчик
Фото:

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В Екатеринбурге на улице Учителей, 12 водитель KIA Sportage наехал на восьмилетнего мальчика, перебегавшего пешеходный переход на красный сигнал светофора. В результате ДТП мальчика госпитализировали с травмой головы, сообщили в городской Госавтоинспекции. «Водитель автомашины KIA Sportage, двигаясь по улице Учителей допустил наезд на несовершеннолетнего пешехода, который пересекал проезжую часть на регулируемом пешеходном переходе на запрещающий сигнал светофора», — говорится в telegram-канале ведомства. Прибывшие сотрудники скорой помощи отвезли ребенка в ДГКБ № 9. Мама пострадавшего пояснила, что в момент происшествия она находилась дома, а ребенок пошел гулять в парк. С мальчиком провели профилактическую беседу о правилах дорожного движения. Сам водитель пояснил инспекторам, что не успел среагировать на резко выбежавшего на дорогу мальчика, поэтому поздно начал тормозить.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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