В Екатеринбурге на улице Учителей, 12 водитель KIA Sportage наехал на восьмилетнего мальчика, перебегавшего пешеходный переход на красный сигнал светофора. В результате ДТП мальчика госпитализировали с травмой головы, сообщили в городской Госавтоинспекции.
«Водитель автомашины KIA Sportage, двигаясь по улице Учителей допустил наезд на несовершеннолетнего пешехода, который пересекал проезжую часть на регулируемом пешеходном переходе на запрещающий сигнал светофора», — говорится в telegram-канале ведомства. Прибывшие сотрудники скорой помощи отвезли ребенка в ДГКБ № 9.
Мама пострадавшего пояснила, что в момент происшествия она находилась дома, а ребенок пошел гулять в парк. С мальчиком провели профилактическую беседу о правилах дорожного движения. Сам водитель пояснил инспекторам, что не успел среагировать на резко выбежавшего на дорогу мальчика, поэтому поздно начал тормозить.
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