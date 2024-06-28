В Екатеринбурге на улице Мурзинская вечером 28 июня 18-летняя девушка на Volkswagen Tiguan, недавно получившая права, насмерть сбила мужчину, который шел посередине проезжей части. Сотрудники Госавтоинспекции начали проверку, рассказали URA.RU в пресс-службе регионального ведомства.
«Водитель автомашины Volkswagen допустил наезд на пешехода, который в темное время суток шел посередине проезжей части дороги в попутном направлении без цели перехода и в темной одежде без светоотражателей, в связи с чем на мокрой дороге водитель автомобиля не заметила его. Мужчина скончался на месте происшествия», — следует из сообщения.
Девушка получила водительские права только 17 мая. Она пояснила, что ехала со скоростью не более 60 километров в час, но даже экстренное торможение не помогло избежать аварии. Сейчас силовики устанавливают личность погибшего.
Сотрудники ГАИ организовали проверку
Фото: пресс-служба Госавтоинспекции по Свердловской области
Пешеход шел по дороге в темной одежде без светоотражателей
Фото: пресс-служба Госавтоинспекции по Свердловской области
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В Екатеринбурге на улице Мурзинская вечером 28 июня 18-летняя девушка на Volkswagen Tiguan, недавно получившая права, насмерть сбила мужчину, который шел посередине проезжей части. Сотрудники Госавтоинспекции начали проверку, рассказали URA.RU в пресс-службе регионального ведомства. «Водитель автомашины Volkswagen допустил наезд на пешехода, который в темное время суток шел посередине проезжей части дороги в попутном направлении без цели перехода и в темной одежде без светоотражателей, в связи с чем на мокрой дороге водитель автомобиля не заметила его. Мужчина скончался на месте происшествия», — следует из сообщения. Девушка получила водительские права только 17 мая. Она пояснила, что ехала со скоростью не более 60 километров в час, но даже экстренное торможение не помогло избежать аварии. Сейчас силовики устанавливают личность погибшего.