28 июня 2024

В Екатеринбурге начинающий водитель на кроссовере насмерть сбил пешехода. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Эстафета паралимпийского огня Сочи-2014. Екатеринбург, мигалки, полиция, проблесковый маячок
Силовики устанавливают личность погибшего Фото:

В Екатеринбурге на улице Мурзинская вечером 28 июня 18-летняя девушка на Volkswagen Tiguan, недавно получившая права, насмерть сбила мужчину, который шел посередине проезжей части. Сотрудники Госавтоинспекции начали проверку, рассказали URA.RU в пресс-службе регионального ведомства.

«Водитель автомашины Volkswagen допустил наезд на пешехода, который в темное время суток шел посередине проезжей части дороги в попутном направлении без цели перехода и в темной одежде без светоотражателей, в связи с чем на мокрой дороге водитель автомобиля не заметила его. Мужчина скончался на месте происшествия», — следует из сообщения.

Девушка получила водительские права только 17 мая. Она пояснила, что ехала со скоростью не более 60 километров в час, но даже экстренное торможение не помогло избежать аварии. Сейчас силовики устанавливают личность погибшего.

Сотрудники ГАИ организовали проверку
Сотрудники ГАИ организовали проверку
Фото:
Пешеход шел по дороге в темной одежде без светоотражателей
Пешеход шел по дороге в темной одежде без светоотражателей
Фото:

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В Екатеринбурге на улице Мурзинская вечером 28 июня 18-летняя девушка на Volkswagen Tiguan, недавно получившая права, насмерть сбила мужчину, который шел посередине проезжей части. Сотрудники Госавтоинспекции начали проверку, рассказали URA.RU в пресс-службе регионального ведомства. «Водитель автомашины Volkswagen допустил наезд на пешехода, который в темное время суток шел посередине проезжей части дороги в попутном направлении без цели перехода и в темной одежде без светоотражателей, в связи с чем на мокрой дороге водитель автомобиля не заметила его. Мужчина скончался на месте происшествия», — следует из сообщения. Девушка получила водительские права только 17 мая. Она пояснила, что ехала со скоростью не более 60 километров в час, но даже экстренное торможение не помогло избежать аварии. Сейчас силовики устанавливают личность погибшего.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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