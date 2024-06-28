28 июня 2024

Около Миасса в жуткой аварии погиб молодой водитель. Фото

В Челябинской области в аварии погиб 25-летний водитель
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
ДТП. Клипарт. Курган, протокол, аварийный комиссар, дтп, составление протокола, авария, аварком, схема дтп
Смертельная авария около Миасса произошла в субботу рано утром (архивное фото) Фото:

В Челябинской области на автодороге Миасс — Златоуст утром 29 июня в аварии погиб 25-летний водитель. На повороте направо парень не справился с управлением, и машина улетела в кювет, где врезалась в дерево, сообщает пресс-служба регионального Управления Госавтоинспекции.

«Устанавливаются обстоятельства смертельного ДТП на территории Миасского городского округа 29 июня в 07:35. В результате ДТП водитель 1999 года рождения скончался на месте», — сообщает пресс-служба ведомства в своем telegram-канале.

Авария произошла на 11 километре дороги «Миасс — Златоуст». Водитель машины Mazda 6 не справился с управлением при повороте вправо, машина с дороги улетела в кювет, где врезалась в дерево. Водитель от полученных травм скончался на месте, пассажир доставлен в больницу, добавили в Госавтоинспекции.

Машина врезалась в дерево около Миасса
Машина врезалась в дерево около Миасса

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Челябинской области на автодороге Миасс — Златоуст утром 29 июня в аварии погиб 25-летний водитель. На повороте направо парень не справился с управлением, и машина улетела в кювет, где врезалась в дерево, сообщает пресс-служба регионального Управления Госавтоинспекции. «Устанавливаются обстоятельства смертельного ДТП на территории Миасского городского округа 29 июня в 07:35. В результате ДТП водитель 1999 года рождения скончался на месте», — сообщает пресс-служба ведомства в своем telegram-канале. Авария произошла на 11 километре дороги «Миасс — Златоуст». Водитель машины Mazda 6 не справился с управлением при повороте вправо, машина с дороги улетела в кювет, где врезалась в дерево. Водитель от полученных травм скончался на месте, пассажир доставлен в больницу, добавили в Госавтоинспекции.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...