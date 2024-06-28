Около Миасса в жуткой аварии погиб молодой водитель. Фото

В Челябинской области в аварии погиб 25-летний водитель

29 июня 2024 в 11:45 Размер текста - 17 +

Смертельная авария около Миасса произошла в субботу рано утром (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Челябинской области на автодороге Миасс — Златоуст утром 29 июня в аварии погиб 25-летний водитель. На повороте направо парень не справился с управлением, и машина улетела в кювет, где врезалась в дерево, сообщает пресс-служба регионального Управления Госавтоинспекции. «Устанавливаются обстоятельства смертельного ДТП на территории Миасского городского округа 29 июня в 07:35. В результате ДТП водитель 1999 года рождения скончался на месте», — сообщает пресс-служба ведомства в своем telegram-канале. Авария произошла на 11 километре дороги «Миасс — Златоуст». Водитель машины Mazda 6 не справился с управлением при повороте вправо, машина с дороги улетела в кювет, где врезалась в дерево. Водитель от полученных травм скончался на месте, пассажир доставлен в больницу, добавили в Госавтоинспекции. Машина врезалась в дерево около Миасса Telegram-канал «Госавтоинспекция Челябинской области» Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Челябинской области на автодороге Миасс — Златоуст утром 29 июня в аварии погиб 25-летний водитель. На повороте направо парень не справился с управлением, и машина улетела в кювет, где врезалась в дерево, сообщает пресс-служба регионального Управления Госавтоинспекции. «Устанавливаются обстоятельства смертельного ДТП на территории Миасского городского округа 29 июня в 07:35. В результате ДТП водитель 1999 года рождения скончался на месте», — сообщает пресс-служба ведомства в своем telegram-канале. Авария произошла на 11 километре дороги «Миасс — Златоуст». Водитель машины Mazda 6 не справился с управлением при повороте вправо, машина с дороги улетела в кювет, где врезалась в дерево. Водитель от полученных травм скончался на месте, пассажир доставлен в больницу, добавили в Госавтоинспекции.