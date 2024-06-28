В Челябинской области на автодороге Миасс — Златоуст утром 29 июня в аварии погиб 25-летний водитель. На повороте направо парень не справился с управлением, и машина улетела в кювет, где врезалась в дерево, сообщает пресс-служба регионального Управления Госавтоинспекции.
«Устанавливаются обстоятельства смертельного ДТП на территории Миасского городского округа 29 июня в 07:35. В результате ДТП водитель 1999 года рождения скончался на месте», — сообщает пресс-служба ведомства в своем telegram-канале.
Авария произошла на 11 километре дороги «Миасс — Златоуст». Водитель машины Mazda 6 не справился с управлением при повороте вправо, машина с дороги улетела в кювет, где врезалась в дерево. Водитель от полученных травм скончался на месте, пассажир доставлен в больницу, добавили в Госавтоинспекции.
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