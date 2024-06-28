28 июня 2024

В ДТП с пьяным водителем под Курганом пострадали шесть человек

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В ДТП пострадали шесть человек Фото:

В ДТП с пьяным водителем, которое произошло около села Кетово под Курганом, пострадали шесть человек. Предварительной информацией поделились с URA.RU в пресс-службе УМВД России по Курганской области.

«Сегодня в 07:30 при въезде в Кетово произошло ДТП с участием автомобиля Ford Focus. Водитель не справился с управлением, съехал в кювет и врезался в дерево. Предположительно водитель был в состоянии опьянения. Пострадали шесть человек, все госпитализированы. Обстоятельства ДТП и причины устанавливаются», — сообщили в полиции.

Сообщалось, что пьяный водитель с детьми слетел с дороги, потеряв управление. Несовершеннолетние доставлены в больницу Красного креста.

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В ДТП с пьяным водителем, которое произошло около села Кетово под Курганом, пострадали шесть человек. Предварительной информацией поделились с URA.RU в пресс-службе УМВД России по Курганской области. «Сегодня в 07:30 при въезде в Кетово произошло ДТП с участием автомобиля Ford Focus. Водитель не справился с управлением, съехал в кювет и врезался в дерево. Предположительно водитель был в состоянии опьянения. Пострадали шесть человек, все госпитализированы. Обстоятельства ДТП и причины устанавливаются», — сообщили в полиции. Сообщалось, что пьяный водитель с детьми слетел с дороги, потеряв управление. Несовершеннолетние доставлены в больницу Красного креста.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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