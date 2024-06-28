В ДТП с пьяным водителем под Курганом пострадали шесть человек

29 июня 2024 в 12:36 Размер текста - 17 +

В ДТП пострадали шесть человек Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В ДТП с пьяным водителем, которое произошло около села Кетово под Курганом, пострадали шесть человек. Предварительной информацией поделились с URA.RU в пресс-службе УМВД России по Курганской области. «Сегодня в 07:30 при въезде в Кетово произошло ДТП с участием автомобиля Ford Focus. Водитель не справился с управлением, съехал в кювет и врезался в дерево. Предположительно водитель был в состоянии опьянения. Пострадали шесть человек, все госпитализированы. Обстоятельства ДТП и причины устанавливаются», — сообщили в полиции. Сообщалось, что пьяный водитель с детьми слетел с дороги, потеряв управление. Несовершеннолетние доставлены в больницу Красного креста. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В ДТП с пьяным водителем, которое произошло около села Кетово под Курганом, пострадали шесть человек. Предварительной информацией поделились с URA.RU в пресс-службе УМВД России по Курганской области. «Сегодня в 07:30 при въезде в Кетово произошло ДТП с участием автомобиля Ford Focus. Водитель не справился с управлением, съехал в кювет и врезался в дерево. Предположительно водитель был в состоянии опьянения. Пострадали шесть человек, все госпитализированы. Обстоятельства ДТП и причины устанавливаются», — сообщили в полиции. Сообщалось, что пьяный водитель с детьми слетел с дороги, потеряв управление. Несовершеннолетние доставлены в больницу Красного креста.