Эндокринолог объяснила, как правильно худеть без вреда для здоровья

Эндокринолог Репникова: худеть надо медленно, так эффект сохранится дольше

29 июня 2024 в 13:35 Размер текста - 17 +

Чтобы сохранился эффект от похудания, сбрасывать вес стоит медленно, заявила врач-эндокринолог Фото: Александр Мамаев © URA.RU Чтобы сохранить здоровье, необходимо худеть медленно, в среднем на один-два килограмма в месяц. Такой подход поможет дольше сохранить результаты и не создаст опасности для здоровья. Об этом сообщила врач-эндокринолог «Инвитро» Юлия Репникова. «Потеря более четырех килограммов в месяц опасна для почек и печени. Все токсины, которые участвуют в плавлении жира, все потекут в почки и печень», — рассказала Репникова в интервью РИА Новости. Эндокринолог объяснила, что для сохранения здоровья необходимо худеть медленно, в среднем на один-два килограмма в месяц. Это поможет дольше сохранить результаты похудения и не приведет к замедлению метаболизма, которое может вызвать обратный набор веса при минимальном увеличении калорийности рациона. Репникова также отметила, что оптимальный индекс массы тела находится в диапазоне от 22 до 24, однако это не касается культуристов и людей с развитой мышечной массой, так как значения для них будет больше за счет мышечного волокна. Ранее врач-диетолог, нутрициолог Надежда Шпак сообщила, что кето-диета, похудение на гречке и интервальное голодание опасны для организма человека способы снижения веса. По ее словам, кето-диета повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний, в то время как интервальное голодание может спровоцировать расстройство пищевого поведения (РПП). Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Чтобы сохранить здоровье, необходимо худеть медленно, в среднем на один-два килограмма в месяц. Такой подход поможет дольше сохранить результаты и не создаст опасности для здоровья. Об этом сообщила врач-эндокринолог «Инвитро» Юлия Репникова. «Потеря более четырех килограммов в месяц опасна для почек и печени. Все токсины, которые участвуют в плавлении жира, все потекут в почки и печень», — рассказала Репникова в интервью РИА Новости. Эндокринолог объяснила, что для сохранения здоровья необходимо худеть медленно, в среднем на один-два килограмма в месяц. Это поможет дольше сохранить результаты похудения и не приведет к замедлению метаболизма, которое может вызвать обратный набор веса при минимальном увеличении калорийности рациона. Репникова также отметила, что оптимальный индекс массы тела находится в диапазоне от 22 до 24, однако это не касается культуристов и людей с развитой мышечной массой, так как значения для них будет больше за счет мышечного волокна. Ранее врач-диетолог, нутрициолог Надежда Шпак сообщила, что кето-диета, похудение на гречке и интервальное голодание опасны для организма человека способы снижения веса. По ее словам, кето-диета повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний, в то время как интервальное голодание может спровоцировать расстройство пищевого поведения (РПП).