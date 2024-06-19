Врач развеяла мифы о трех популярных диетах для быстрого похудения

Диетолог Шпак: кето-диета, интервальное голодание и диета на гречке опасны

Интервальное голодание является значительным стресс-фактором для организма человека, заявила Шпак Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Кето-диета, похудение на гречке и интервальное голодание являются опасными для организма человека способами снизить вес. Так, кето-диета повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний, а интервальное голодание может спровоцировать расстройство пищевого поведения (РПП). Об этом сообщила врач-диетолог, нутрициолог Надежда Шпак.

«Кето-диета может применяться неделю, максимум — две. Она снижает уровень глюкозы в крови, притупляет чувство голода, так как белки и жиры дают более длительное насыщение. Однако долго сидеть на этой диете нельзя. От нее повышается риск развития заболеваний сердца и сосудов. Растет уровень холестерина в крови, может появиться сыпь на коже и неприятный запах изо рта», — заявила Шпак. Ее слова передает радио Sputnik .

Кето-диета противопоказана людям с заболеваниями печени и поджелудочной железы, так как она лишает организм клетчатки. Иммунная система также может пострадать от недостатка пребиотиков.

В свою очередь, диета на гречке способствует насыщению, укреплению иммунитета, нормализации работы ЖКТ и печени, а также укреплению сосудов. Однако из-за низкой калорийности рациона возможно ухудшение самочувствия и стресс для организма. Диета не подходит людям с диабетом, язвой желудка, беременным и кормящим, а также при наличии заболеваний эндокринной системы, отметила врач. Максимальный период соблюдения гречневой диеты составляет 14 дней. Это связано с тем, что длительное ограничение питания может негативно сказаться на концентрации внимания и физической активности.

Врач Надежда Шпак добавила, что интервальное голодание может положительно влиять на давление, снижать риск сердечно-сосудистых заболеваний и проблем с инсулином. Однако важно контролировать количество потребляемых калорий. Данная методика питания не подходит беременным, кормящим, детям и подросткам, а также людям с хроническими заболеваниями ЖКТ. Интервальное голодание может спровоцировать РПП и стресс.

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