МК: Алсу и ее мужа ждет тяжелый раздел имущества

29 июня 2024 в 16:04 Размер текста - 17 +

Муж Алсу готов отдать ей 2,5 млрд своих активов, пишут журналисты Фото: Владимир Андреев © URA.RU Певица Алсу и ее муж предприниматель Ян Абрамов начинают дележ имущества из-за развода. Мужчина подал апелляцию и попросил время на раздумья. Однако позже заявил, что готов отдать жене 2,5 млрд рублей активов, чтобы бракоразводный процесс прошел мирно. «Муж [Алсу], несмотря на происходящее, активно не хочет разводиться. Стало известно, что, несмотря на явно слабую позицию в этой игре, он подал апелляцию и попросил дать время на раздумья… Певица дала короткий комментарий журналистам, в котором пояснила, что на самом деле отсрочка связана с решением вопросов по разделу имущества, а не потому, что кто-то собирается сохранить семью в данной ситуации», — передает MK.RU . Ян Абрамов заявил, что при разводе намерен отдать Алсу активы на сумму 2,5 млрд рублей, чтобы ситуация разрешилась мирно. Согласно информации газеты, в собственности Абрамова находится роскошная вилла на Кипре, несколько дорогих автомобилей, включая Cadillac и Mercedes-Benz, обширная коллекция ювелирных украшений. Также он владеет значительными средствами на банковских счетах и пентхаусом стоимостью около 800 млн рублей. Кроме того, предприниматель выразил готовность оплачивать расходы на персонал для помощи Алсу и детям и покрыть стоимость поездок за границу и другие расходы. На данный момент все остается на уровне заявлений и неизвестно, как будет проходить процесс раздела имущества. Алсу инициировала бракоразводный процесс после 18 лет совместной жизни, пишет VSE42.RU. На заседании суда, прошедшем 27 июня, ожидалось расторжение брака между певицей и бизнесменом. Однако процесс был отложен из-за нового ходатайства, поданного представителями Абрамова. Защитник мужчины выразил надежду на мирное урегулирование конфликта и озвучил желание клиента сохранить семью. Аналогичную позицию занимает и адвокат певицы, что привело к решению суда о переносе заседания. Оно пройдет 27 августа в формате, закрытом для СМИ. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Певица Алсу и ее муж предприниматель Ян Абрамов начинают дележ имущества из-за развода. Мужчина подал апелляцию и попросил время на раздумья. Однако позже заявил, что готов отдать жене 2,5 млрд рублей активов, чтобы бракоразводный процесс прошел мирно. «Муж [Алсу], несмотря на происходящее, активно не хочет разводиться. Стало известно, что, несмотря на явно слабую позицию в этой игре, он подал апелляцию и попросил дать время на раздумья… Певица дала короткий комментарий журналистам, в котором пояснила, что на самом деле отсрочка связана с решением вопросов по разделу имущества, а не потому, что кто-то собирается сохранить семью в данной ситуации», — передает MK.RU. Ян Абрамов заявил, что при разводе намерен отдать Алсу активы на сумму 2,5 млрд рублей, чтобы ситуация разрешилась мирно. Согласно информации газеты, в собственности Абрамова находится роскошная вилла на Кипре, несколько дорогих автомобилей, включая Cadillac и Mercedes-Benz, обширная коллекция ювелирных украшений. Также он владеет значительными средствами на банковских счетах и пентхаусом стоимостью около 800 млн рублей. Кроме того, предприниматель выразил готовность оплачивать расходы на персонал для помощи Алсу и детям и покрыть стоимость поездок за границу и другие расходы. На данный момент все остается на уровне заявлений и неизвестно, как будет проходить процесс раздела имущества. Алсу инициировала бракоразводный процесс после 18 лет совместной жизни, пишет VSE42.RU. На заседании суда, прошедшем 27 июня, ожидалось расторжение брака между певицей и бизнесменом. Однако процесс был отложен из-за нового ходатайства, поданного представителями Абрамова. Защитник мужчины выразил надежду на мирное урегулирование конфликта и озвучил желание клиента сохранить семью. Аналогичную позицию занимает и адвокат певицы, что привело к решению суда о переносе заседания. Оно пройдет 27 августа в формате, закрытом для СМИ.