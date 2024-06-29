Мужа Блиновской хотят признать банкротом

Супруга блогера Елены Блиновской Алексея хотят признать банкротом. Соответствующий иск появился в Арбитражном суде Ярославской области.
«Сумма исковых требований — семь млн 636 тысяч рублей. Кредитором значится ПАО „Сбербанк России“», — указано в иске.
Блиновскому грозит статус банкрота, оценка и конфискация имущества. По информации Mash, это 40 земельных участков, 14 домов и квартира в Москве, два джипа, мотоцикл, гидроцикл, грузовик и снегоход.
Мужа Блиновской объявили в розыск в рамках уголовного дела об уклонении от уплаты налогов и сборов в особо крупном размере. Дело выделено в отдельное производство. Однако его не могут задержать, поскольку мужчина находится в зоне СВО.
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