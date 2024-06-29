Мужа Блиновской хотят признать банкротом

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Клипарт Банкротство. Челябинск, банкрот
Алексея Блиновского могут признать банкротом, кредитором значится Сбербанк Фото:
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Силовики задержали блогера Елену Блиновскую

Супруга блогера Елены Блиновской Алексея хотят признать банкротом. Соответствующий иск появился в Арбитражном суде Ярославской области.

«Сумма исковых требований — семь млн 636 тысяч рублей. Кредитором значится ПАО „Сбербанк России“», — указано в иске.

Блиновскому грозит статус банкрота, оценка и конфискация имущества. По информации Mash, это 40 земельных участков, 14 домов и квартира в Москве, два джипа, мотоцикл, гидроцикл, грузовик и снегоход.

Мужа Блиновской объявили в розыск в рамках уголовного дела об уклонении от уплаты налогов и сборов в особо крупном размере. Дело выделено в отдельное производство. Однако его не могут задержать, поскольку мужчина находится в зоне СВО.

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Супруга блогера Елены Блиновской Алексея хотят признать банкротом. Соответствующий иск появился в Арбитражном суде Ярославской области. «Сумма исковых требований — семь млн 636 тысяч рублей. Кредитором значится ПАО „Сбербанк России“», — указано в иске. Блиновскому грозит статус банкрота, оценка и конфискация имущества. По информации Mash, это 40 земельных участков, 14 домов и квартира в Москве, два джипа, мотоцикл, гидроцикл, грузовик и снегоход. Мужа Блиновской объявили в розыск в рамках уголовного дела об уклонении от уплаты налогов и сборов в особо крупном размере. Дело выделено в отдельное производство. Однако его не могут задержать, поскольку мужчина находится в зоне СВО.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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