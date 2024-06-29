Мужа Блиновской хотят признать банкротом

29 июня 2024 в 16:46 Размер текста - 17 +

Алексея Блиновского могут признать банкротом, кредитором значится Сбербанк Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Силовики задержали блогера Елену Блиновскую Супруга блогера Елены Блиновской Алексея хотят признать банкротом. Соответствующий иск появился в Арбитражном суде Ярославской области. «Сумма исковых требований — семь млн 636 тысяч рублей. Кредитором значится ПАО „Сбербанк России“», — указано в иске. Блиновскому грозит статус банкрота, оценка и конфискация имущества. По информации Mash, это 40 земельных участков, 14 домов и квартира в Москве, два джипа, мотоцикл, гидроцикл, грузовик и снегоход. Мужа Блиновской объявили в розыск в рамках уголовного дела об уклонении от уплаты налогов и сборов в особо крупном размере. Дело выделено в отдельное производство. Однако его не могут задержать, поскольку мужчина находится в зоне СВО. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Супруга блогера Елены Блиновской Алексея хотят признать банкротом. Соответствующий иск появился в Арбитражном суде Ярославской области. «Сумма исковых требований — семь млн 636 тысяч рублей. Кредитором значится ПАО „Сбербанк России“», — указано в иске. Блиновскому грозит статус банкрота, оценка и конфискация имущества. По информации Mash, это 40 земельных участков, 14 домов и квартира в Москве, два джипа, мотоцикл, гидроцикл, грузовик и снегоход. Мужа Блиновской объявили в розыск в рамках уголовного дела об уклонении от уплаты налогов и сборов в особо крупном размере. Дело выделено в отдельное производство. Однако его не могут задержать, поскольку мужчина находится в зоне СВО.