Mash раскрыл, почему мужа Блиновской не могут задержать, несмотря на розыск

Мужа блогера и автора «Марафона желаний» Елены Блиновской Алексея не могут задержать, пока он находится на фронте на выполнении боевого задания. Об этом сообщает telegram-канал Mash. Хотя на данный момент мужчина находится в розыске.
«Алексея Блиновского не смогут задержать, пока он на боевом задании», — передает telegram-канал. Отмечается, что для доставки мужчины в Москву в зону спецоперации за ним должны приехать военные правоохранители. На боевом задании Алексей находится уже две недели, его не планируют мобилизовать оттуда.
Ранее сообщалось, что мужа Блиновской объявили в розыск. Он розыскивается по уголовному делу об уклонении от уплаты налогов и сборов в особо крупном размере. Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы, пишет 360.ru.
Также Алексей объявлен в розыск из-за неявки к следователю. Он должен был явиться к нему по делу о неуплате налогов, передает «Национальная служба новостей».
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