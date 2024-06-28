Mash раскрыл, почему мужа Блиновской не могут задержать, несмотря на розыск

Mash: мужа Блиновской не задерживают, потому что он на задании на фронте
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Мужа Блиновской не могут задержать, потому что он две недели находится на задании на СВО, пишет Mash
Мужа Блиновской не могут задержать, потому что он две недели находится на задании на СВО, пишет Mash Фото:

Мужа блогера и автора «Марафона желаний» Елены Блиновской Алексея не могут задержать, пока он находится на фронте на выполнении боевого задания. Об этом сообщает telegram-канал Mash. Хотя на данный момент мужчина находится в розыске. 

«Алексея Блиновского не смогут задержать, пока он на боевом задании», — передает telegram-канал. Отмечается, что для доставки мужчины в Москву в зону спецоперации за ним должны приехать военные правоохранители. На боевом задании Алексей находится уже две недели, его не планируют мобилизовать оттуда. 

Ранее сообщалось, что мужа Блиновской объявили в розыск. Он розыскивается по уголовному делу об уклонении от уплаты налогов и сборов в особо крупном размере. Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы, пишет 360.ru. 

Также Алексей объявлен в розыск из-за неявки к следователю. Он должен был явиться к нему по делу о неуплате налогов, передает «Национальная служба новостей»

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Мужа блогера и автора «Марафона желаний» Елены Блиновской Алексея не могут задержать, пока он находится на фронте на выполнении боевого задания. Об этом сообщает telegram-канал Mash. Хотя на данный момент мужчина находится в розыске.  «Алексея Блиновского не смогут задержать, пока он на боевом задании», — передает telegram-канал. Отмечается, что для доставки мужчины в Москву в зону спецоперации за ним должны приехать военные правоохранители. На боевом задании Алексей находится уже две недели, его не планируют мобилизовать оттуда.  Ранее сообщалось, что мужа Блиновской объявили в розыск. Он розыскивается по уголовному делу об уклонении от уплаты налогов и сборов в особо крупном размере. Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы, пишет 360.ru.  Также Алексей объявлен в розыск из-за неявки к следователю. Он должен был явиться к нему по делу о неуплате налогов, передает «Национальная служба новостей». 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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