В Тобольске в День города золотой Менделеев проехался на самокате. Фоторепортаж

В Тобольске отметили 437-й день рождения города

29 июня 2024 в 20:56 Размер текста - 17 +

В Тобольске (Тюменская область) 29 июня отметили 437-й день рождения города. Праздник ознаменовался костюмированным парадом, одним из участников которого стал человек на самокате, одетый в золотой костюм Менделеева. Что еще было на Дне города — в материале URA.RU.