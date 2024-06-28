28 июня 2024

В Тобольске в День города золотой Менделеев проехался на самокате. Фоторепортаж

В Тобольске отметили 437-й день рождения города
© Служба новостей «URA.RU»
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В честь Дня города прошел матчевый бой по боксу Фото:

В Тобольске (Тюменская область) 29 июня отметили 437-й день рождения города. Праздник ознаменовался костюмированным парадом, одним из участников которого стал человек на самокате, одетый в золотой костюм Менделеева. Что еще было на Дне города — в материале URA.RU.

Более пяти тысяч тоболяков приняли участие в костюмированном шествии
Более пяти тысяч тоболяков приняли участие в костюмированном шествии
В центре парада ехал золотой Менделеев на самокате
В центре парада ехал золотой Менделеев на самокате
Афанасьев. Тобольск
Шествие прибыло на главную сцену Тобольского кремля, где экс-мэр города Максим Афанасьев дал официальный старт празднику
Фото:
Бывший мэр Тобольска вручил лучшим тоболякам заслуженные награды
Бывший мэр Тобольска вручил лучшим тоболякам заслуженные награды
На территории Тобольского кремля работала ярмарка, а также выступали музыкальные коллективы
На территории Тобольского кремля работала ярмарка, а также выступали музыкальные коллективы
На ней продавали ручные изделия
На ней продавали ручные изделия
Под конец праздника в ТРЦ «Жемчужина Сибири» прошла матчевая встреча по боксу между Тобольском и Ханты-Мансийском
Под конец праздника в ТРЦ «Жемчужина Сибири» прошла матчевая встреча по боксу между Тобольском и Ханты-Мансийском

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В Тобольске (Тюменская область) 29 июня отметили 437-й день рождения города. Праздник ознаменовался костюмированным парадом, одним из участников которого стал человек на самокате, одетый в золотой костюм Менделеева. Что еще было на Дне города — в материале URA.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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