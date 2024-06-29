Свердловская ГАИ организовала конвой на трассе ради спасения жизни тяжелораненого ребенка

Сотрудники Госавтоинспекции сопроводили скорую до больницы с ребенком после ДТП

Сотрудники ГИБДД сопроводили скорую с травмированным ребенком Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Сотрудники Госавтоинспекции Свердловской области сопроводили бригаду скорой помощи до больницы Екатеринбурга для спасении жизни ребенка, серьезно травмированного в ДТП в районе поселка Бисерть. Авария с тремя пострадавшими произошла на автодороге «Пермь -Екатеринбург» вечером 29 июня.

«Сотрудники Госавтоинспекции незамедлительно приняли решение сопроводить бригаду медиков с ребенком до детской городской больницы №9 Екатеринбурга. Движение на трассе было осложнено из-за дорожных ремонтов, а время „золотого часа“ было на исходе», — сообщили URA.RU в Управлении Госавтоинспекции ГУ МВД России по Свердловской области.

В ГИБДД также отметили, в результате ДТП пострадали водитель и двое ее детей. 38-летняя женщина не справилась с управлением автомобиля «Киа Рио» во время дождя, что привело к опрокидыванию машины в кювет.

Изначально детей 2018 и 2016 годов рождения, получивших травмы различной степени тяжести, доставили в больницу поселка Бисерть. Однако из-за ухудшения состояния старшего ребенка было принято решение перевести его в Екатеринбург. В настоящий момент ему оказывают квалифицированную помощь.

Известно, что в момент ДТП пассажиры не были пристегнуты ремнями безопасности. По факту аварии полиция проводит проверку.

Автомобиль съехал с трассы и опрокинулся во время дождя Фото Госавтоинспекции ГУ МВД России по Свердловской области