У жителей ХМАО подскочил интерес к обучению в сфере IT

В Ханты-Мансийском автономном округе за последний месяц спрос на услуги в категории «Обучение в сфере IT и бизнеса» вырос в 15 раз. Об этом аналитики портала «Авито Услуги» поделились с корреспондентом URA.RU.
«В июне по сравнению с маем изменился спрос на некоторые услуги в ХМАО. Самый большой скачок произошёл в обучении в сфере IT и бизнеса — он увеличился в 15 раз», — сообщают аналитики.
На втором месте по росту интереса потребителей расположились услуги набору и коррекции веса. За месяц увеличение произошло в пять раз. В Топ-3 также вошли услуги по рекламе, маркетингу и продвижению — рост спроса в четыре раза. Также среди услуг, популярность которых значительно выросла в регионе, оказались: ремонт и обслуживание кондиционеров и вентиляции, гипсокартонные работы, услуги грузчиков, дезинфекция и дезинсекция, а также ремонт и обслуживание варочных панелей, духовых шкафов и кофемашин.
В ХМАО набирает популярность сапбординг. Летом югорчане стали в четыре раза чаще интересоваться услугами инструкторов по этому виду спорта, а также арендой инвентаря. Стоимость сап-прогулки в Югре в среднем варьируется около семи тысяч рублей и включает в себя услуги инструктора. Аренда же сапборда обойдется значительно дешевле — от 500 до тысячи рублей за день.
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