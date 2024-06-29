В начале июля Екатеринбург накроет летний зной

В Екатеринбург с 3 июля возвратится жара

30 июня 2024 в 07:12 Размер текста - 17 +

Свердловчан предупредили о 30-градусной жаре Фото: Размик Закарян © URA.RU В Екатеринбург с 3 июля возвратится жаркая погода. Во второй половине предстоящей недели ожидается дневная температура в 30 градусов. Об этом сообщается в telegram-канале «Погода в Екатеринбурге». «Тепло, приближающееся к Уралу с запада, расположено с другой, более теплой части гребня антициклона. Днем 3 июля воздух прогреется до 27 градусов тепла. В последующие дни, 4, 5 и 6 июля столбик термометра достигнет 30-градусной отметки», — сообщают синоптики. Ожидается, что ночные температуры в эти дни не будут ниже 18 градусов. Ветер прогнозируется до 7 метров в секунду. Ранее синоптики рассказали, каким будет июль в Свердловской области. Так, средняя месячная температура ожидается на один градус выше нормы. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбург с 3 июля возвратится жаркая погода. Во второй половине предстоящей недели ожидается дневная температура в 30 градусов. Об этом сообщается в telegram-канале «Погода в Екатеринбурге». «Тепло, приближающееся к Уралу с запада, расположено с другой, более теплой части гребня антициклона. Днем 3 июля воздух прогреется до 27 градусов тепла. В последующие дни, 4, 5 и 6 июля столбик термометра достигнет 30-градусной отметки», — сообщают синоптики. Ожидается, что ночные температуры в эти дни не будут ниже 18 градусов. Ветер прогнозируется до 7 метров в секунду. Ранее синоптики рассказали, каким будет июль в Свердловской области. Так, средняя месячная температура ожидается на один градус выше нормы.