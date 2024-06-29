В начале июля Екатеринбург накроет летний зной

В Екатеринбург с 3 июля возвратится жаркая погода. Во второй половине предстоящей недели ожидается дневная температура в 30 градусов. Об этом сообщается в telegram-канале «Погода в Екатеринбурге».
«Тепло, приближающееся к Уралу с запада, расположено с другой, более теплой части гребня антициклона. Днем 3 июля воздух прогреется до 27 градусов тепла. В последующие дни, 4, 5 и 6 июля столбик термометра достигнет 30-градусной отметки», — сообщают синоптики.
Ожидается, что ночные температуры в эти дни не будут ниже 18 градусов. Ветер прогнозируется до 7 метров в секунду.
Ранее синоптики рассказали, каким будет июль в Свердловской области. Так, средняя месячная температура ожидается на один градус выше нормы.
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