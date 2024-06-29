29 июня 2024

В начале июля Екатеринбург накроет летний зной

В Екатеринбург с 3 июля возвратится жара
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Жара. Екатеринбург, скамейка, лето, жара, теплая погода, жаркая погодая
Свердловчан предупредили о 30-градусной жаре Фото:

В Екатеринбург с 3 июля возвратится жаркая погода. Во второй половине предстоящей недели ожидается дневная температура в 30 градусов. Об этом сообщается в telegram-канале «Погода в Екатеринбурге».

«Тепло, приближающееся к Уралу с запада, расположено с другой, более теплой части гребня антициклона. Днем 3 июля воздух прогреется до 27 градусов тепла. В последующие дни, 4, 5 и 6 июля столбик термометра достигнет 30-градусной отметки», — сообщают синоптики.

Ожидается, что ночные температуры в эти дни не будут ниже 18 градусов. Ветер прогнозируется до 7 метров в секунду.

Ранее синоптики рассказали, каким будет июль в Свердловской области. Так, средняя месячная температура ожидается на один градус выше нормы.

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В Екатеринбург с 3 июля возвратится жаркая погода. Во второй половине предстоящей недели ожидается дневная температура в 30 градусов. Об этом сообщается в telegram-канале «Погода в Екатеринбурге». «Тепло, приближающееся к Уралу с запада, расположено с другой, более теплой части гребня антициклона. Днем 3 июля воздух прогреется до 27 градусов тепла. В последующие дни, 4, 5 и 6 июля столбик термометра достигнет 30-градусной отметки», — сообщают синоптики. Ожидается, что ночные температуры в эти дни не будут ниже 18 градусов. Ветер прогнозируется до 7 метров в секунду. Ранее синоптики рассказали, каким будет июль в Свердловской области. Так, средняя месячная температура ожидается на один градус выше нормы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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