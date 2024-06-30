Минобороны сообщило об уничтожении десятков беспилотников над территорией РФ

Беспилотники ВСУ ликвидированы над шестью российскими регионами
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Войска противовоздушной и противоракетной обороны уничтожили несколько десятков беспилотных летательных аппаратов над Россией. Об этом сообщили представители Минобороны.
«Силы ПВО за ночь уничтожили 36 украинских БПЛА над территорией Курской, Липецкой, Воронежской, Брянской, Орловской и Белгородской областей», — сообщает Минобороны России. Информацию передает РИА Новости.
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