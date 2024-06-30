Минобороны сообщило об уничтожении десятков беспилотников над территорией РФ

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Беспилотники ВСУ ликвидированы над шестью российскими регионами Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Войска противовоздушной и противоракетной обороны уничтожили несколько десятков беспилотных летательных аппаратов над Россией. Об этом сообщили представители Минобороны.

«Силы ПВО за ночь уничтожили 36 украинских БПЛА над территорией Курской, Липецкой, Воронежской, Брянской, Орловской и Белгородской областей», — сообщает Минобороны России. Информацию передает РИА Новости.

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Войска противовоздушной и противоракетной обороны уничтожили несколько десятков беспилотных летательных аппаратов над Россией. Об этом сообщили представители Минобороны. «Силы ПВО за ночь уничтожили 36 украинских БПЛА над территорией Курской, Липецкой, Воронежской, Брянской, Орловской и Белгородской областей», — сообщает Минобороны России. Информацию передает РИА Новости.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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