В Челябинской области начали эвакуировать туристов из зон подтопления

Спасатели помогают туристам покинуть опасное место Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Обильные осадки в Челябинской области привели к выходу из берегов реки Юрюзань. Спасатели начали эвакуировать туристов из зон подтопления. Об этом сообщили в пресс-службе Поисково-спасательной службы региона.

«Ведется эвакуацию туристов из зон подтопления. Обильные осадки в Челябинской области привели к выходу из берегов реки Юрюзань», — говорится в заявлении пресс-службы ведомства.

Спасатели отмечают, что в Ашинском районе, в зоне подтопления оказалась база «Серебряный ключ», где разместилось несколько групп туристов. В районе потопа у берегов Юрюзани остается около 50 туристов и спасатели продолжают оказывать им помощь. Минувшей ночью от береговой линии к поселку Кропачева спасателями было эвакуировано 35 человек — в основном это женщины и дети.

Со вчерашнего дня уровень воды постоянно растет и уже превысил максимум весеннего половодья. Такого, по словам местных жителей, не наблюдалось последние несколько лет.