29 июня 2024

В Челябинской области начали эвакуировать туристов из зон подтопления

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Плодопитомник, паводок, 20 апреля. Ишим, мчс, эвакуация, чрезвычайная ситуация, чп, спасение, спасатель, паводок, лодка, стихийное бедствие
Спасатели помогают туристам покинуть опасное место Фото:

Обильные осадки в Челябинской области привели к выходу из берегов реки Юрюзань. Спасатели начали эвакуировать туристов из зон подтопления. Об этом сообщили в пресс-службе Поисково-спасательной службы региона.

«Ведется эвакуацию туристов из зон подтопления. Обильные осадки в Челябинской области привели к выходу из берегов реки Юрюзань», — говорится в заявлении пресс-службы ведомства.

Спасатели отмечают, что в Ашинском районе, в зоне подтопления оказалась база «Серебряный ключ», где разместилось несколько групп туристов. В районе потопа у берегов Юрюзани остается около 50 туристов и спасатели продолжают оказывать им помощь. Минувшей ночью от береговой линии к поселку Кропачева спасателями было эвакуировано 35 человек — в основном это женщины и дети.

Со вчерашнего дня уровень воды постоянно растет и уже превысил максимум весеннего половодья. Такого, по словам местных жителей, не наблюдалось последние несколько лет.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Обильные осадки в Челябинской области привели к выходу из берегов реки Юрюзань. Спасатели начали эвакуировать туристов из зон подтопления. Об этом сообщили в пресс-службе Поисково-спасательной службы региона. «Ведется эвакуацию туристов из зон подтопления. Обильные осадки в Челябинской области привели к выходу из берегов реки Юрюзань», — говорится в заявлении пресс-службы ведомства. Спасатели отмечают, что в Ашинском районе, в зоне подтопления оказалась база «Серебряный ключ», где разместилось несколько групп туристов. В районе потопа у берегов Юрюзани остается около 50 туристов и спасатели продолжают оказывать им помощь. Минувшей ночью от береговой линии к поселку Кропачева спасателями было эвакуировано 35 человек — в основном это женщины и дети. Со вчерашнего дня уровень воды постоянно растет и уже превысил максимум весеннего половодья. Такого, по словам местных жителей, не наблюдалось последние несколько лет.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...