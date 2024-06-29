В метрополитене Екатеринбурга утром 30 июня закрыли станцию «Площадь 1905 года» и эвакуировали пассажиров из доехавшего до нее состава. По информации очевидцев, под поезд упал человек.
«Мы спокойно ехали, потом резко остановился поезд. Минут 10 просто сидели, после открыли двери, и мы пешком выходили на станцию „Площадь 1905 года“… Информация об упавшем на пути пассажире подтвердилась», — сообщили очевидцы telegram-каналу «Безумный ЕКБ».
Очевидцы сообщают, что упавший может находиться под вторым вагоном, его состояние неизвестно. Канал уточняет, что доехать от проспекта Космонавтов до центра города на метро не получится — закрыты станции «Динамо» и «Площадь 1905 года».
Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу администрации Екатеринбурга. Ответ ожидается.
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