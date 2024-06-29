29 июня 2024

Продажу крупной партии нелегальных сигарет пресекли челябинские полицейские

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Сотрудники полиции дарят тюльпаны женщинам на 8 марта. Пермь , мвд, полиция
Полиция задержала челябинца при выгрузке товара Фото:

В Челябинске полицейские пресекли продажу крупной партии нелегальных сигарет. У местного жителя было изъято свыше 97 тысяч пачек сигарет без акцизных марок. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

«У жителя Челябинска изъято свыше 97 тысяч пачек сигарет на сумму более 12 миллионов рублей. Сигареты мужчина 1993 года рождения хранил в арендованном помещении», — отмечает пресс-служба ведомства. В ходе оперативных мероприятий правоохранители установили, что челябинец организовал реализацию немаркированной табачной продукции.

Злоумышленник был задержан при перевозке и разгрузке нелегального товара из автомобиля. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело. За участие в нелегальной продаже табачных изделий челябинцу может грозить до шести лет лишения свободы.

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В Челябинске полицейские пресекли продажу крупной партии нелегальных сигарет. У местного жителя было изъято свыше 97 тысяч пачек сигарет без акцизных марок. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону. «У жителя Челябинска изъято свыше 97 тысяч пачек сигарет на сумму более 12 миллионов рублей. Сигареты мужчина 1993 года рождения хранил в арендованном помещении», — отмечает пресс-служба ведомства. В ходе оперативных мероприятий правоохранители установили, что челябинец организовал реализацию немаркированной табачной продукции. Злоумышленник был задержан при перевозке и разгрузке нелегального товара из автомобиля. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело. За участие в нелегальной продаже табачных изделий челябинцу может грозить до шести лет лишения свободы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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