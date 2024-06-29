Продажу крупной партии нелегальных сигарет пресекли челябинские полицейские

Полиция задержала челябинца при выгрузке товара Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

В Челябинске полицейские пресекли продажу крупной партии нелегальных сигарет. У местного жителя было изъято свыше 97 тысяч пачек сигарет без акцизных марок. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

«У жителя Челябинска изъято свыше 97 тысяч пачек сигарет на сумму более 12 миллионов рублей. Сигареты мужчина 1993 года рождения хранил в арендованном помещении», — отмечает пресс-служба ведомства. В ходе оперативных мероприятий правоохранители установили, что челябинец организовал реализацию немаркированной табачной продукции.

Злоумышленник был задержан при перевозке и разгрузке нелегального товара из автомобиля. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело. За участие в нелегальной продаже табачных изделий челябинцу может грозить до шести лет лишения свободы.