29 июня 2024

В Челябинске задержали дезертиров и федеральных преступников

В Челябинске задержали 24 федеральных преступника
© Служба новостей «URA.RU»
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В операции «Розыск» было задействовано более тысячи полицейских Фото:

За два дня сотрудники полиции Челябинской области задержали 24 преступника, находившихся в федеральном розыске за различные преступления, в том числе и дезертирство. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

«В регионе прошел второй этап федерального оперативно-профилактического мероприятия „Розыск“. По результатам задержано 24 преступника, находившихся в федеральном розыске», — отмечают в ведомстве.

Задержанные разыскивались за различные преступления — кражи, наркотики и мошенничество. Пять человек разыскивались за дезертирство — оставление места воинской службы. Также было установлено местонахождение семи без вести пропавших граждан.

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За два дня сотрудники полиции Челябинской области задержали 24 преступника, находившихся в федеральном розыске за различные преступления, в том числе и дезертирство. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону. «В регионе прошел второй этап федерального оперативно-профилактического мероприятия „Розыск“. По результатам задержано 24 преступника, находившихся в федеральном розыске», — отмечают в ведомстве. Задержанные разыскивались за различные преступления — кражи, наркотики и мошенничество. Пять человек разыскивались за дезертирство — оставление места воинской службы. Также было установлено местонахождение семи без вести пропавших граждан.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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