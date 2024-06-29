В Челябинске задержали дезертиров и федеральных преступников

За два дня сотрудники полиции Челябинской области задержали 24 преступника, находившихся в федеральном розыске за различные преступления, в том числе и дезертирство. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.
«В регионе прошел второй этап федерального оперативно-профилактического мероприятия „Розыск“. По результатам задержано 24 преступника, находившихся в федеральном розыске», — отмечают в ведомстве.
Задержанные разыскивались за различные преступления — кражи, наркотики и мошенничество. Пять человек разыскивались за дезертирство — оставление места воинской службы. Также было установлено местонахождение семи без вести пропавших граждан.
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