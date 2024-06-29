В Челябинске задержали дезертиров и федеральных преступников

В Челябинске задержали 24 федеральных преступника

30 июня 2024 в 11:52 Размер текста - 17 +

В операции «Розыск» было задействовано более тысячи полицейских Фото: Владимир Андреев © URA.RU За два дня сотрудники полиции Челябинской области задержали 24 преступника, находившихся в федеральном розыске за различные преступления, в том числе и дезертирство. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону. «В регионе прошел второй этап федерального оперативно-профилактического мероприятия „Розыск“. По результатам задержано 24 преступника, находившихся в федеральном розыске», — отмечают в ведомстве. Задержанные разыскивались за различные преступления — кражи, наркотики и мошенничество. Пять человек разыскивались за дезертирство — оставление места воинской службы. Также было установлено местонахождение семи без вести пропавших граждан. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

За два дня сотрудники полиции Челябинской области задержали 24 преступника, находившихся в федеральном розыске за различные преступления, в том числе и дезертирство. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону. «В регионе прошел второй этап федерального оперативно-профилактического мероприятия „Розыск“. По результатам задержано 24 преступника, находившихся в федеральном розыске», — отмечают в ведомстве. Задержанные разыскивались за различные преступления — кражи, наркотики и мошенничество. Пять человек разыскивались за дезертирство — оставление места воинской службы. Также было установлено местонахождение семи без вести пропавших граждан.