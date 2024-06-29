Уровень воды в реке Юрюзань резко вырос Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

В Катав-Ивановском районе (Челябинская область) подвесной мост через реку Юрюзань затопило сильным течением. Конструкция получила серьезные повреждения.

«Висячий мост держится из последних сил. Часть конструкции находится под водой и его сносит течением», — сообщает паблик «ЧП / Катав-Ивановск / Юрюзань I Авангард» в социальной сети в «ВКонтакте».

В комментариях местные жители пишут, что мост очень важен для пенсионеров и сельских жителей, поскольку позволяет напрямую пересекать реку. Они считают, что после потопа мосту понадобится ремонт. Жители также отмечают, что днем вода в реке Юрюзань начала спадать по сравнению с прошлыми сутками.