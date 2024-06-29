29 июня 2024

Подвесной мост через реку Юрюзань затопило сильным течением. Видео

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Уровень воды в реке Юрюзань резко вырос Фото:

В Катав-Ивановском районе (Челябинская область) подвесной мост через реку Юрюзань затопило сильным течением. Конструкция получила серьезные повреждения.

«Висячий мост держится из последних сил. Часть конструкции находится под водой и его сносит течением», — сообщает паблик «ЧП / Катав-Ивановск / Юрюзань I Авангард» в социальной сети в «ВКонтакте».

В комментариях местные жители пишут, что мост очень важен для пенсионеров и сельских жителей, поскольку позволяет напрямую пересекать реку. Они считают, что после потопа мосту понадобится ремонт. Жители также отмечают, что днем вода в реке Юрюзань начала спадать по сравнению с прошлыми сутками.

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В Катав-Ивановском районе (Челябинская область) подвесной мост через реку Юрюзань затопило сильным течением. Конструкция получила серьезные повреждения. «Висячий мост держится из последних сил. Часть конструкции находится под водой и его сносит течением», — сообщает паблик «ЧП / Катав-Ивановск / Юрюзань I Авангард» в социальной сети в «ВКонтакте». В комментариях местные жители пишут, что мост очень важен для пенсионеров и сельских жителей, поскольку позволяет напрямую пересекать реку. Они считают, что после потопа мосту понадобится ремонт. Жители также отмечают, что днем вода в реке Юрюзань начала спадать по сравнению с прошлыми сутками.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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