В Катав-Ивановском районе (Челябинская область) подвесной мост через реку Юрюзань затопило сильным течением. Конструкция получила серьезные повреждения.
«Висячий мост держится из последних сил. Часть конструкции находится под водой и его сносит течением», — сообщает паблик «ЧП / Катав-Ивановск / Юрюзань I Авангард» в социальной сети в «ВКонтакте».
В комментариях местные жители пишут, что мост очень важен для пенсионеров и сельских жителей, поскольку позволяет напрямую пересекать реку. Они считают, что после потопа мосту понадобится ремонт. Жители также отмечают, что днем вода в реке Юрюзань начала спадать по сравнению с прошлыми сутками.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!