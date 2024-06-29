В Кургане выбрали лучшего следователя

Лучшим следователем в Курганской области стал старший следователь контрольно-методического отдела СУ УМВД России по региону майор юстиции Владимир Агеев. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ведомства.
«В УМВД России по Курганской области состоялся этап Всероссийского конкурса профессионального мастерства среди сотрудников органов предварительного следствия. Безоговорочное первое место по результатам конкурса занял майор юстиции Владимир Агеев», — сообщили в telegram-канале ведомства.
Второе место заняла старший следователь СО МО МВД России «Шумихинский» старший лейтенант юстиции Кристина Жихарева. На третьем месте по итогам отборочного этапа расположилась старший следователь отдела «Шадринский» майор юстиции Махбуба Алиева.
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Лучшим следователем в Курганской области стал старший следователь контрольно-методического отдела СУ УМВД России по региону майор юстиции Владимир Агеев. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ведомства. «В УМВД России по Курганской области состоялся этап Всероссийского конкурса профессионального мастерства среди сотрудников органов предварительного следствия. Безоговорочное первое место по результатам конкурса занял майор юстиции Владимир Агеев», — сообщили в telegram-канале ведомства. Второе место заняла старший следователь СО МО МВД России «Шумихинский» старший лейтенант юстиции Кристина Жихарева. На третьем месте по итогам отборочного этапа расположилась старший следователь отдела «Шадринский» майор юстиции Махбуба Алиева.