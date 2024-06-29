В Кургане из-за провала на дороге будет закрыто движение для всех видов авто

30 июня 2024 в 18:29 Размер текста - 17 +

Провал дороги произошел из-за аварии на сетях водоснабжения (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Кургане для устранения аварии на сетях водоснабжения, которая привела к провалу на проезжей части по улице Карбышева, будет закрыт для проезда участок дороги. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии города. «Для устранения аварии на сетях водоснабжения, которая привела к образованию провала на дороге по улице Карбышева в районе пересечения с улицей Монтажников, с 10:00 1 июля до окончания работ движение всех видов транспорта на данном участке будет закрыто. Поставлена задача провести ремонт в течение одного-двух дней», — сообщили в telegram-канале администрации. В связи с закрытием участка дороги будет изменено движение автобусов маршрутов № 5, 62, 64, 65, 66, 70, 77, 95, 96, 327 и 366. Они будут следовать по улицам Карбышева, Чернореченская, Бурова-Петрова, проспект Голикова, проспект Машиностроителей и далее по маршрутам в прямом и обратном направлениях. Автобусы №321 будут двигаться по проспекту Голикова без заезда на улицу Чернореченская. Также сообщалось, что в Кургане на две недели будет ограничен проезд по улице Тобольной. Ограничение будет действовать с 08:00 1 июля и до 20:00 14 июля из-за работ по ремонту теплотрассы. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Кургане для устранения аварии на сетях водоснабжения, которая привела к провалу на проезжей части по улице Карбышева, будет закрыт для проезда участок дороги. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии города. «Для устранения аварии на сетях водоснабжения, которая привела к образованию провала на дороге по улице Карбышева в районе пересечения с улицей Монтажников, с 10:00 1 июля до окончания работ движение всех видов транспорта на данном участке будет закрыто. Поставлена задача провести ремонт в течение одного-двух дней», — сообщили в telegram-канале администрации. В связи с закрытием участка дороги будет изменено движение автобусов маршрутов № 5, 62, 64, 65, 66, 70, 77, 95, 96, 327 и 366. Они будут следовать по улицам Карбышева, Чернореченская, Бурова-Петрова, проспект Голикова, проспект Машиностроителей и далее по маршрутам в прямом и обратном направлениях. Автобусы №321 будут двигаться по проспекту Голикова без заезда на улицу Чернореченская. Также сообщалось, что в Кургане на две недели будет ограничен проезд по улице Тобольной. Ограничение будет действовать с 08:00 1 июля и до 20:00 14 июля из-за работ по ремонту теплотрассы.