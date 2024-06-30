30 июня 2024

Стало известно, что будет вместо сгоревшего «Крокуса»

Воробьев: часть сгоревшего здания «Крокуса» передадут под выставочные площади
© Служба новостей «URA.RU»
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Вместо сгоревшего "Крокуса" появятся выставочные площади, заявил Андрей Воробьев
Вместо сгоревшего "Крокуса" появятся выставочные площади, заявил Андрей Воробьев Фото:
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Теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл»

На месте сгоревшего зала «Крокус Сити Холл» будет построен комплекс выставочных площадей. Об этом рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Там будет скорее всего выставочная площадь», — передает слова Воробьева РИА Новости. По его словам, власти региона в настоящее время находятся в активном взаимодействии с собственником здания по этому вопросу.

22 марта в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Красногорске, расположенном в Московской области, произошел террористический акт. Вооруженные нападавшие открыли стрельбу из автоматического оружия по людям, находившимся внутри здания, а также подожгли зрительный зал. В результате этой атаки погибли 145 человек. Сам концертный комплекс «Крокус Сити Холл» был полностью уничтожен пожаром. Компания Crocus Group 30 июня сообщила о необходимости восстановить периметр сгоревшего концертного зала, передает Life

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На месте сгоревшего зала «Крокус Сити Холл» будет построен комплекс выставочных площадей. Об этом рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьев. «Там будет скорее всего выставочная площадь», — передает слова Воробьева РИА Новости. По его словам, власти региона в настоящее время находятся в активном взаимодействии с собственником здания по этому вопросу. 22 марта в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Красногорске, расположенном в Московской области, произошел террористический акт. Вооруженные нападавшие открыли стрельбу из автоматического оружия по людям, находившимся внутри здания, а также подожгли зрительный зал. В результате этой атаки погибли 145 человек. Сам концертный комплекс «Крокус Сити Холл» был полностью уничтожен пожаром. Компания Crocus Group 30 июня сообщила о необходимости восстановить периметр сгоревшего концертного зала, передает Life. 
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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