Стало известно, что будет вместо сгоревшего «Крокуса»

На месте сгоревшего зала «Крокус Сити Холл» будет построен комплекс выставочных площадей. Об этом рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьев.
«Там будет скорее всего выставочная площадь», — передает слова Воробьева РИА Новости. По его словам, власти региона в настоящее время находятся в активном взаимодействии с собственником здания по этому вопросу.
22 марта в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Красногорске, расположенном в Московской области, произошел террористический акт. Вооруженные нападавшие открыли стрельбу из автоматического оружия по людям, находившимся внутри здания, а также подожгли зрительный зал. В результате этой атаки погибли 145 человек. Сам концертный комплекс «Крокус Сити Холл» был полностью уничтожен пожаром. Компания Crocus Group 30 июня сообщила о необходимости восстановить периметр сгоревшего концертного зала, передает Life.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.