40 дней после теракта в «Крокусе»: что известно о трагедии, фигуранты дела

В Москве прошла панихида жертвам трагедии в «Крокусе»

30 апреля 2024 в 18:02 Размер текста - 17 +

Трагедия в «Крокус Сити Холле» произошла 40 дней назад Фото: Роман Наумов © URA.RU новость из сюжета Теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл» В Москве 30 апреля прошла панихида по погибшим из-за теракта в «Крокус Сити Холле» 22 марта. С момента трагедии прошло 40 дней. С момента происшествия следствие выяснило множество подробностей, а также были арестованы 12 фигурантов этого дела. О том, что известно о теракте на данный момент — в материале URA.RU. Панихида по жертвам Панихида прошла у здания «Крокуса». Граждане несли к стихийному мемориалу цветы, игрушки и портреты погибших из-за трагедии, передает VSE42.Ru. Что случилось в «Крокусе» Террористы подъехали к зданию «Крокус Сити Холла» на белом автомобили Renault, после чего ворвались в концертный зал 22 марта перед концертом группы «Пикник», открыв огонь по невинным гражданам. Из-за теракта погибли 145 человек и пострадали 550, пишет телеканал 360 . Трагедия стала одной из самых крупных за последние десятилетия. Также следствие выяснило, что исполнители теракта принесли с собой бензин в бутылках с целью поджечь здание. В результате концертный зал был почти полностью уничтожен огнем. Задержание террористов и причастность Украины Исполнители пытались скрыться, уехав из России на территорию Украины, установлено следователями. Однако боевики были задержаны в Брянской области. Также в Следкоме РФ сообщили, что террористы получали денежные средства из Украины в криптовалюте. В СК сообщили, что исполнители планировали добраться до Киева, чтобы получить остаток «вознаграждения». Другие версии Несмотря на доказательства со стороны Следственного комитета, есть мнение, что за терактом могут стоять французские спецслужбы. Такое мнение в разговоре с URA.RU высказал военный политолог, подполковник запаса МВД Олег Иванников. Тем не менее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что французская сторона не причастна к трагедии. А обвинения глава государства назвал манипуляцией. Также западные страны активно продвигают версию, что к трагедии причастна группировка ИГИЛ (террористическая организация, запрещенная в РФ). В ответ на это президент России Владимир Путин заявил, что США с помощью своих сателлитов пытаются убедить мир в том, что в случившемся нет украинского следа. Причастные к теракту лица Новость по теме Список фигурантов дела о теракте в «Крокусе»: вся информация о преступниках Всего были задержаны и арестованы 12 фигурантов дела о массовом убийстве в «Крокусе». Все они пробудут в СИЗО до 27 июня. Им грозит пожизненный срок. Исполнители Одним из исполнителей теракта является Далерджон Мирзоев — отец троих детей. Он имел временную регистрацию в России, которая истекла в марте текущего года. Мужчина жил в Новосибирске, иногда перебираясь в Москву на заработки. Саидакрами Муродали также был среди открывших огонь по беззащитным людям. Он женат, и у него есть ребенок. Мужчина нарушал правила пребывания в РФ, а последняя прописка датируется 2018 годом. Еще один боевик Шамсидин Фаридуни являлся неофициальным лидером террористов. Он заявил, что сам вышел на заказчика теракта в соцсетях. Ранее Фаридуни был судим из-за обвинений в сексуальных домогательствах. Мухаммадсобир Файзов снимал происходящее в «Крокусе» на телефон. Он проживал в Тейкове Ивановской области, где работал парикмахером. За полтора месяца до трагедии мужчина уволился. Фигуранты дела Исроил Исломов пожилой мужчина, который ранее не имел судимостей. Он является отцом двух других фигурантов дела. Диловар Исломов является гражданином России. Тем не менее он был привлечен к ответственности за нарушение правил въезда в Россию. Именно он продал Renault исполнителям теракта. Аминчон Исломов брат Диловара, продавшего авто террористам также пошел фигурантом по этому делу. У него есть семеро детей от двух жен. Алишер Касимов является отцом троих детей. Он сдал квартиру исполнителям теракта в «Крокусе» незадолго до трагедии. Назримад Лутфуллои, по данным следствия, был связан с главным исполнителем теракта. Кроме того, он работал в Москве на стройке и уволился незадолго до трагедии. За связь с террористами также был задержан Якубджони Юсуфзода. Мужчина нелегально переехал в Россию, где работал на стройках. Мухаммад Зоир, как выяснили следователи, занимался вербовкой пособников и финансированием исполнителей теракта. Он был задержан в Екатеринбурге. Последним на данный момент фигурантом является Джумохон Курбонов. Известно, что он помогал исполнителям теракта с перечислением средств и закупкой оружия. Также мужчина обеспечивал террористов средствами связи. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Москве 30 апреля прошла панихида по погибшим из-за теракта в «Крокус Сити Холле» 22 марта. С момента трагедии прошло 40 дней. С момента происшествия следствие выяснило множество подробностей, а также были арестованы 12 фигурантов этого дела. О том, что известно о теракте на данный момент — в материале URA.RU. Панихида прошла у здания «Крокуса». Граждане несли к стихийному мемориалу цветы, игрушки и портреты погибших из-за трагедии, передает VSE42.Ru. Террористы подъехали к зданию «Крокус Сити Холла» на белом автомобили Renault, после чего ворвались в концертный зал 22 марта перед концертом группы «Пикник», открыв огонь по невинным гражданам. Из-за теракта погибли 145 человек и пострадали 550, пишет телеканал 360. Трагедия стала одной из самых крупных за последние десятилетия. Также следствие выяснило, что исполнители теракта принесли с собой бензин в бутылках с целью поджечь здание. В результате концертный зал был почти полностью уничтожен огнем. Исполнители пытались скрыться, уехав из России на территорию Украины, установлено следователями. Однако боевики были задержаны в Брянской области. Также в Следкоме РФ сообщили, что террористы получали денежные средства из Украины в криптовалюте. В СК сообщили, что исполнители планировали добраться до Киева, чтобы получить остаток «вознаграждения». Несмотря на доказательства со стороны Следственного комитета, есть мнение, что за терактом могут стоять французские спецслужбы. Такое мнение в разговоре с URA.RU высказал военный политолог, подполковник запаса МВД Олег Иванников. Тем не менее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что французская сторона не причастна к трагедии. А обвинения глава государства назвал манипуляцией. Также западные страны активно продвигают версию, что к трагедии причастна группировка ИГИЛ (террористическая организация, запрещенная в РФ). В ответ на это президент России Владимир Путин заявил, что США с помощью своих сателлитов пытаются убедить мир в том, что в случившемся нет украинского следа. Всего были задержаны и арестованы 12 фигурантов дела о массовом убийстве в «Крокусе». Все они пробудут в СИЗО до 27 июня. Им грозит пожизненный срок. Одним из исполнителей теракта является Далерджон Мирзоев — отец троих детей. Он имел временную регистрацию в России, которая истекла в марте текущего года. Мужчина жил в Новосибирске, иногда перебираясь в Москву на заработки. Саидакрами Муродали также был среди открывших огонь по беззащитным людям. Он женат, и у него есть ребенок. Мужчина нарушал правила пребывания в РФ, а последняя прописка датируется 2018 годом. Еще один боевик Шамсидин Фаридуни являлся неофициальным лидером террористов. Он заявил, что сам вышел на заказчика теракта в соцсетях. Ранее Фаридуни был судим из-за обвинений в сексуальных домогательствах. Мухаммадсобир Файзов снимал происходящее в «Крокусе» на телефон. Он проживал в Тейкове Ивановской области, где работал парикмахером. За полтора месяца до трагедии мужчина уволился. Исроил Исломов пожилой мужчина, который ранее не имел судимостей. Он является отцом двух других фигурантов дела. Диловар Исломов является гражданином России. Тем не менее он был привлечен к ответственности за нарушение правил въезда в Россию. Именно он продал Renault исполнителям теракта. Аминчон Исломов брат Диловара, продавшего авто террористам также пошел фигурантом по этому делу. У него есть семеро детей от двух жен. Алишер Касимов является отцом троих детей. Он сдал квартиру исполнителям теракта в «Крокусе» незадолго до трагедии. Назримад Лутфуллои, по данным следствия, был связан с главным исполнителем теракта. Кроме того, он работал в Москве на стройке и уволился незадолго до трагедии. За связь с террористами также был задержан Якубджони Юсуфзода. Мужчина нелегально переехал в Россию, где работал на стройках. Мухаммад Зоир, как выяснили следователи, занимался вербовкой пособников и финансированием исполнителей теракта. Он был задержан в Екатеринбурге. Последним на данный момент фигурантом является Джумохон Курбонов. Известно, что он помогал исполнителям теракта с перечислением средств и закупкой оружия. Также мужчина обеспечивал террористов средствами связи.