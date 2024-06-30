30 июня 2024

Челябинские спасатели вывезли более 200 туристов с затопленных берегов Юрюзани

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Архив. Паводок. Челябинск., половодье, плотина, наводнение, потоп, река кама, весна
Река Юрюзань вышла из берегов после дождей. Фото архивное Фото:

Специалисты поисково-спасательной службы Челябинской области эвакуировали более двухсот туристов из зон подтопления после выхода из берегов реки Юрюзань. Об этом 1 июля сообщили в пресс-центре ПСС.

«Спасателей Усть-Катавского отряда на автомобилях повышенной проходимости эвакуировали 213 человек, в том числе 19 детей. В эвакуации участвовали 16 спасателей», — уточнили в пресс-центре.

Резкий подъем воды в Юрюзани после сильных дождей начался ночью. Отрезанными от дорог в районе турбаз «Серебряный ключ» и «Песчаная коса» оказались группы из Челябинской и Самарской областей, городов Тольятти, Ижевска и Перми.

Спасатели обследовали места, часто выбираемые поклонниками водного туризма для ночных стоянок. В ходе осмотра стоянок они обнаружили не только организованные группы, зарегистрировавшие свои походы в МЧС, но и тех, кто о своем пребывании в опасном районе никого не предупреждал. Как сообщили в пресс-службе ПСС, к вечеру 30 июня из зоны подтоплений эвакуированы все туристы.

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Специалисты поисково-спасательной службы Челябинской области эвакуировали более двухсот туристов из зон подтопления после выхода из берегов реки Юрюзань. Об этом 1 июля сообщили в пресс-центре ПСС. «Спасателей Усть-Катавского отряда на автомобилях повышенной проходимости эвакуировали 213 человек, в том числе 19 детей. В эвакуации участвовали 16 спасателей», — уточнили в пресс-центре. Резкий подъем воды в Юрюзани после сильных дождей начался ночью. Отрезанными от дорог в районе турбаз «Серебряный ключ» и «Песчаная коса» оказались группы из Челябинской и Самарской областей, городов Тольятти, Ижевска и Перми. Спасатели обследовали места, часто выбираемые поклонниками водного туризма для ночных стоянок. В ходе осмотра стоянок они обнаружили не только организованные группы, зарегистрировавшие свои походы в МЧС, но и тех, кто о своем пребывании в опасном районе никого не предупреждал. Как сообщили в пресс-службе ПСС, к вечеру 30 июня из зоны подтоплений эвакуированы все туристы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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