Челябинские спасатели вывезли более 200 туристов с затопленных берегов Юрюзани

01 июля 2024 в 09:40 Размер текста - 17 +

Река Юрюзань вышла из берегов после дождей. Фото архивное Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Специалисты поисково-спасательной службы Челябинской области эвакуировали более двухсот туристов из зон подтопления после выхода из берегов реки Юрюзань. Об этом 1 июля сообщили в пресс-центре ПСС. «Спасателей Усть-Катавского отряда на автомобилях повышенной проходимости эвакуировали 213 человек, в том числе 19 детей. В эвакуации участвовали 16 спасателей», — уточнили в пресс-центре. Резкий подъем воды в Юрюзани после сильных дождей начался ночью. Отрезанными от дорог в районе турбаз «Серебряный ключ» и «Песчаная коса» оказались группы из Челябинской и Самарской областей, городов Тольятти, Ижевска и Перми. Спасатели обследовали места, часто выбираемые поклонниками водного туризма для ночных стоянок. В ходе осмотра стоянок они обнаружили не только организованные группы, зарегистрировавшие свои походы в МЧС, но и тех, кто о своем пребывании в опасном районе никого не предупреждал. Как сообщили в пресс-службе ПСС, к вечеру 30 июня из зоны подтоплений эвакуированы все туристы. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Специалисты поисково-спасательной службы Челябинской области эвакуировали более двухсот туристов из зон подтопления после выхода из берегов реки Юрюзань. Об этом 1 июля сообщили в пресс-центре ПСС. «Спасателей Усть-Катавского отряда на автомобилях повышенной проходимости эвакуировали 213 человек, в том числе 19 детей. В эвакуации участвовали 16 спасателей», — уточнили в пресс-центре. Резкий подъем воды в Юрюзани после сильных дождей начался ночью. Отрезанными от дорог в районе турбаз «Серебряный ключ» и «Песчаная коса» оказались группы из Челябинской и Самарской областей, городов Тольятти, Ижевска и Перми. Спасатели обследовали места, часто выбираемые поклонниками водного туризма для ночных стоянок. В ходе осмотра стоянок они обнаружили не только организованные группы, зарегистрировавшие свои походы в МЧС, но и тех, кто о своем пребывании в опасном районе никого не предупреждал. Как сообщили в пресс-службе ПСС, к вечеру 30 июня из зоны подтоплений эвакуированы все туристы.