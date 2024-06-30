Уровень воды в реке Обь в Нижневартовске (ХМАО) за сутки поднялся на три сантиметра и превысил критическую отметку в 980 сантиметров. Об этом сообщили на сайте мэрии города.
«Сегодня, 1 июля, уровень воды в реке Оби составляет 981 сантиметр (плюс три сантиметра за минувшие сутки). Мониторинг уровня воды осуществляется ежесуточно. Специалисты городского управления по делам ГО и ЧС работают с председателями СОТов», — сообщили на сайте. К приему эвакуированных жителей затопленных районов подготовлены три пункта временного размещения.
Ранее URA.RU писало о том, что власти Нижневартовска готовятся к введению режима чрезвычайной ситуации из-за паводка. Соответствующее распоряжение в мэрии пообещали подписать при достижении уровня критической отметки в 980 сантиметров.
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