30 июня 2024
29 июня 2024

В Нижневартовске уровень Оби превысил критическую отметку

Уровень реки Обь в Нижневартовске составил 981 сантиметр
© Служба новостей «URA.RU»
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Уровень воды в оби составляет 981 сантиметр
Уровень воды в оби составляет 981 сантиметр Фото:
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Уровень воды в реке Обь в Нижневартовске (ХМАО) за сутки поднялся на три сантиметра и превысил критическую отметку в 980 сантиметров. Об этом сообщили на сайте мэрии города.

«Сегодня, 1 июля, уровень воды в реке Оби составляет 981 сантиметр (плюс три сантиметра за минувшие сутки). Мониторинг уровня воды осуществляется ежесуточно. Специалисты городского управления по делам ГО и ЧС работают с председателями СОТов», — сообщили на сайте. К приему эвакуированных жителей затопленных районов подготовлены три пункта временного размещения.

Ранее URA.RU писало о том, что власти Нижневартовска готовятся к введению режима чрезвычайной ситуации из-за паводка. Соответствующее распоряжение в мэрии пообещали подписать при достижении уровня критической отметки в 980 сантиметров.

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Уровень воды в реке Обь в Нижневартовске (ХМАО) за сутки поднялся на три сантиметра и превысил критическую отметку в 980 сантиметров. Об этом сообщили на сайте мэрии города. «Сегодня, 1 июля, уровень воды в реке Оби составляет 981 сантиметр (плюс три сантиметра за минувшие сутки). Мониторинг уровня воды осуществляется ежесуточно. Специалисты городского управления по делам ГО и ЧС работают с председателями СОТов», — сообщили на сайте. К приему эвакуированных жителей затопленных районов подготовлены три пункта временного размещения. Ранее URA.RU писало о том, что власти Нижневартовска готовятся к введению режима чрезвычайной ситуации из-за паводка. Соответствующее распоряжение в мэрии пообещали подписать при достижении уровня критической отметки в 980 сантиметров.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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