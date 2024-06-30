С дорог Челябинска после ливней откачали десять тысяч кубометров воды

01 июля 2024 в 10:42 Размер текста - 17 +

Места подтоплений в Челябинске ликвидированы за выходные Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Челябинске за прошедшие выходные дорожники получили 51 заявку на дороги и внутриквартальные проезды. В результате было откачано более десяти тысяч кубов воды, сообщил вице-мэр по дорожному хозяйству Андрей Ксензов. «Места подтоплений ликвидированы за выходные, 51 заявка была. Выезжала бригада „Эвис“, откачали более 10 тысяч кубов воды», — рассказал Ксенззов В свою очередь мэр Челябинска Наталья Котова поручила Ксензову еще раз переговорить с главами районов. В том случае, если где-то есть еще подтопления, необходимо помочь жителям города, подчеркнула глава города. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Челябинске за прошедшие выходные дорожники получили 51 заявку на дороги и внутриквартальные проезды. В результате было откачано более десяти тысяч кубов воды, сообщил вице-мэр по дорожному хозяйству Андрей Ксензов. «Места подтоплений ликвидированы за выходные, 51 заявка была. Выезжала бригада „Эвис“, откачали более 10 тысяч кубов воды», — рассказал Ксенззов В свою очередь мэр Челябинска Наталья Котова поручила Ксензову еще раз переговорить с главами районов. В том случае, если где-то есть еще подтопления, необходимо помочь жителям города, подчеркнула глава города.