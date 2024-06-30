30 июня 2024

С дорог Челябинска после ливней откачали десять тысяч кубометров воды

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Подтопление на улице Белинского. Екатеринбург, лужа, автомобиль, потоп
Места подтоплений в Челябинске ликвидированы за выходные Фото:

В Челябинске за прошедшие выходные дорожники получили 51 заявку на дороги и внутриквартальные проезды. В результате было откачано более десяти тысяч кубов воды, сообщил вице-мэр по дорожному хозяйству Андрей Ксензов.

«Места подтоплений ликвидированы за выходные, 51 заявка была. Выезжала бригада „Эвис“, откачали более 10 тысяч кубов воды», — рассказал Ксенззов

В свою очередь мэр Челябинска Наталья Котова поручила Ксензову еще раз переговорить с главами районов. В том случае, если где-то есть еще подтопления, необходимо помочь жителям города, подчеркнула глава города.

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В Челябинске за прошедшие выходные дорожники получили 51 заявку на дороги и внутриквартальные проезды. В результате было откачано более десяти тысяч кубов воды, сообщил вице-мэр по дорожному хозяйству Андрей Ксензов. «Места подтоплений ликвидированы за выходные, 51 заявка была. Выезжала бригада „Эвис“, откачали более 10 тысяч кубов воды», — рассказал Ксенззов В свою очередь мэр Челябинска Наталья Котова поручила Ксензову еще раз переговорить с главами районов. В том случае, если где-то есть еще подтопления, необходимо помочь жителям города, подчеркнула глава города.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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