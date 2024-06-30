С дорог Челябинска после ливней откачали десять тысяч кубометров воды

В Челябинске за прошедшие выходные дорожники получили 51 заявку на дороги и внутриквартальные проезды. В результате было откачано более десяти тысяч кубов воды, сообщил вице-мэр по дорожному хозяйству Андрей Ксензов.
«Места подтоплений ликвидированы за выходные, 51 заявка была. Выезжала бригада „Эвис“, откачали более 10 тысяч кубов воды», — рассказал Ксенззов
В свою очередь мэр Челябинска Наталья Котова поручила Ксензову еще раз переговорить с главами районов. В том случае, если где-то есть еще подтопления, необходимо помочь жителям города, подчеркнула глава города.
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