В Челябинской области выросла ежемесячная выплата на второго ребенка

Выплата на второго ребенка для челябинцев достигла прожиточного минимума

01 июля 2024 в 11:22 Размер текста - 17 +

Еджемесячная выплата достигла 100% прожиточного минимума Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU С 1 июля 2024 года размер ежемесячной денежной выплаты на второго ребенка в Челябинской области увеличен до 14 706 рублей — 100% прожиточного минимума для детей. Об этом сообщила министр социальных отношений Ирина Буторина. «Это позволит существенно повысить качество жизни семей с детьми. Тем семьям, которые уже получают выплату, обращаться повторно не нужно, размер выплаты будет увеличен автоматически», — подчеркнула Буторина. Выплата предоставляется на детей, рожденных или усыновленных с 1 января 2022 года, при условии, что среднедушевой доход семьи не превышает двукратную величину прожиточного минимума (с 1 января 2024 года — 31 128 рублей). Для оформления пособия можно воспользоваться единым порталом госуслуг или обратиться лично в соцзащиту. Решение о назначении выплаты принимается в течение 10 рабочих дней со дня подачи заявления. По данным регионального минсоца, в настоящее время более 3 200 южноуральских семей уже получают выплаты на второго ребенка. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

С 1 июля 2024 года размер ежемесячной денежной выплаты на второго ребенка в Челябинской области увеличен до 14 706 рублей — 100% прожиточного минимума для детей. Об этом сообщила министр социальных отношений Ирина Буторина. «Это позволит существенно повысить качество жизни семей с детьми. Тем семьям, которые уже получают выплату, обращаться повторно не нужно, размер выплаты будет увеличен автоматически», — подчеркнула Буторина. Выплата предоставляется на детей, рожденных или усыновленных с 1 января 2022 года, при условии, что среднедушевой доход семьи не превышает двукратную величину прожиточного минимума (с 1 января 2024 года — 31 128 рублей). Для оформления пособия можно воспользоваться единым порталом госуслуг или обратиться лично в соцзащиту. Решение о назначении выплаты принимается в течение 10 рабочих дней со дня подачи заявления. По данным регионального минсоца, в настоящее время более 3 200 южноуральских семей уже получают выплаты на второго ребенка.