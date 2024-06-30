Молельные комнаты и халяльные блюда: свердловские власти готовы встретить гостей из ОАЭ

В Екатеринбурге подготовили молельные комнаты и халяльные блюда на INNOPROM 2024

01 июля 2024 в 11:59 Размер текста - 17 +

Гостям из мусульманских стран будут организованы молельные комнаты (архивное фото) Фото: Владимир Андреев © URA.RU Во время проведения международной выставки ИННОПРОМ-2024, которая состоится в Екатеринбурге с 8 по 11 июля, в МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО» будут организованы молельные комнаты и халяльные блюда для гостей из мусульманских стран. Об этом URA.RU сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области (ДИП). «В этом году страна-партнер ИННОПРОМа — Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ). В связи с ожидаемым большим количеством участников из исламского мира была проведена серьезная подготовка в индустрии гостеприимства для обслуживания гостей по стандартам Muslim и Halal friendly», — сообщил заместитель свердловского губернатора Дмитрий Ионин. Кроме того, на выставке будут организованы специальные зоны питания с халяльными блюдами, а также несколько входов для удобства посетителей, включая отдельный вход для VIP-гостей. Экспозиция ОАЭ будет расположена у Входа №2, который находится между третьим и четвертым павильонами. «Иннопром» — международная промышленная выставка, которая проводится в Екатеринбурге ежегодно с 2010 года. Начиная с 2011 года проходит на базе выставочного комплекса «Екатеринбург-Экспо». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Во время проведения международной выставки ИННОПРОМ-2024, которая состоится в Екатеринбурге с 8 по 11 июля, в МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО» будут организованы молельные комнаты и халяльные блюда для гостей из мусульманских стран. Об этом URA.RU сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области (ДИП). «В этом году страна-партнер ИННОПРОМа — Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ). В связи с ожидаемым большим количеством участников из исламского мира была проведена серьезная подготовка в индустрии гостеприимства для обслуживания гостей по стандартам Muslim и Halal friendly», — сообщил заместитель свердловского губернатора Дмитрий Ионин. Кроме того, на выставке будут организованы специальные зоны питания с халяльными блюдами, а также несколько входов для удобства посетителей, включая отдельный вход для VIP-гостей. Экспозиция ОАЭ будет расположена у Входа №2, который находится между третьим и четвертым павильонами. «Иннопром» — международная промышленная выставка, которая проводится в Екатеринбурге ежегодно с 2010 года. Начиная с 2011 года проходит на базе выставочного комплекса «Екатеринбург-Экспо».