30 июня 2024

Молельные комнаты и халяльные блюда: свердловские власти готовы встретить гостей из ОАЭ

В Екатеринбурге подготовили молельные комнаты и халяльные блюда на INNOPROM 2024
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Выступление Владимира Путина на пленарной сессии ПМЭФ 2023. Санкт-Петербург, оаэ, шейх, Сауд бин Сакр Аль-Касими
Гостям из мусульманских стран будут организованы молельные комнаты (архивное фото) Фото:

Во время проведения международной выставки ИННОПРОМ-2024, которая состоится в Екатеринбурге с 8 по 11 июля, в МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО» будут организованы молельные комнаты и халяльные блюда для гостей из мусульманских стран. Об этом URA.RU сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области (ДИП).

«В этом году страна-партнер ИННОПРОМа — Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ). В связи с ожидаемым большим количеством участников из исламского мира была проведена серьезная подготовка в индустрии гостеприимства для обслуживания гостей по стандартам Muslim и Halal friendly», — сообщил заместитель свердловского губернатора Дмитрий Ионин.

Кроме того, на выставке будут организованы специальные зоны питания с халяльными блюдами, а также несколько входов для удобства посетителей, включая отдельный вход для VIP-гостей. Экспозиция ОАЭ будет расположена у Входа №2, который находится между третьим и четвертым павильонами.

«Иннопром» — международная промышленная выставка, которая проводится в Екатеринбурге ежегодно с 2010 года. Начиная с 2011 года проходит на базе выставочного комплекса «Екатеринбург-Экспо».

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Во время проведения международной выставки ИННОПРОМ-2024, которая состоится в Екатеринбурге с 8 по 11 июля, в МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО» будут организованы молельные комнаты и халяльные блюда для гостей из мусульманских стран. Об этом URA.RU сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области (ДИП). «В этом году страна-партнер ИННОПРОМа — Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ). В связи с ожидаемым большим количеством участников из исламского мира была проведена серьезная подготовка в индустрии гостеприимства для обслуживания гостей по стандартам Muslim и Halal friendly», — сообщил заместитель свердловского губернатора Дмитрий Ионин. Кроме того, на выставке будут организованы специальные зоны питания с халяльными блюдами, а также несколько входов для удобства посетителей, включая отдельный вход для VIP-гостей. Экспозиция ОАЭ будет расположена у Входа №2, который находится между третьим и четвертым павильонами. «Иннопром» — международная промышленная выставка, которая проводится в Екатеринбурге ежегодно с 2010 года. Начиная с 2011 года проходит на базе выставочного комплекса «Екатеринбург-Экспо».
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