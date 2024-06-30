В Челябинске на маршруте №10 от парка Гагарина до Ленинского района 1 июля стал ходить новый троллейбус производства компании «Синара». Как сообщили в пресс-службе проекта «Челябинский троллейбус», ежедневно на маршрут будут выходить 11 современных машин.
«Команда проекта начала транспортную работу на маршруте №10 „Парк Гагарина — Солнечный берег“. Перевозка пассажиров на линии на машинах „Синара-6254“ стартовала утром 1 июля», — отметили в пресс-службе проекта.
Обновленный маршрут является магистральным и охватывает Центральный, Тракторозаводский и Ленинский районы Челябинска. Протяженность составляет более 22 километров. Это уже третий маршрут в городе, на который вышли троллейбусы нового типа.
С 1 сентября 2023 года новые троллейбусы начали работать на маршруте № 19, а с 1 марта 2024 года — на маршруте №12. Общее количество троллейбусов «Синара», обслуживающих жителей Челябинска, достигло 41 единицы.
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