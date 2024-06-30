30 июня 2024

В Ленинский район Челябинска отправились новые троллейбусы. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Всего на линиях города работает 41 троллейбус "Синара"
Всего на линиях города работает 41 троллейбус "Синара" Фото:

В Челябинске на маршруте №10 от парка Гагарина до Ленинского района 1 июля стал ходить новый троллейбус производства компании «Синара». Как сообщили в пресс-службе проекта «Челябинский троллейбус», ежедневно на маршрут будут выходить 11 современных машин.

«Команда проекта начала транспортную работу на маршруте №10 „Парк Гагарина — Солнечный берег“. Перевозка пассажиров на линии на машинах „Синара-6254“ стартовала утром 1 июля», — отметили в пресс-службе проекта.

Обновленный маршрут является магистральным и охватывает Центральный, Тракторозаводский и Ленинский районы Челябинска. Протяженность составляет более 22 километров. Это уже третий маршрут в городе, на который вышли троллейбусы нового типа.

С 1 сентября 2023 года новые троллейбусы начали работать на маршруте № 19, а с 1 марта 2024 года — на маршруте №12. Общее количество троллейбусов «Синара», обслуживающих жителей Челябинска, достигло 41 единицы.

Маршрут стал третьим с новыми машинами "Синара"
Маршрут стал третьим с новыми машинами "Синара"
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В Челябинске на маршруте №10 от парка Гагарина до Ленинского района 1 июля стал ходить новый троллейбус производства компании «Синара». Как сообщили в пресс-службе проекта «Челябинский троллейбус», ежедневно на маршрут будут выходить 11 современных машин. «Команда проекта начала транспортную работу на маршруте №10 „Парк Гагарина — Солнечный берег“. Перевозка пассажиров на линии на машинах „Синара-6254“ стартовала утром 1 июля», — отметили в пресс-службе проекта. Обновленный маршрут является магистральным и охватывает Центральный, Тракторозаводский и Ленинский районы Челябинска. Протяженность составляет более 22 километров. Это уже третий маршрут в городе, на который вышли троллейбусы нового типа. С 1 сентября 2023 года новые троллейбусы начали работать на маршруте № 19, а с 1 марта 2024 года — на маршруте №12. Общее количество троллейбусов «Синара», обслуживающих жителей Челябинска, достигло 41 единицы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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