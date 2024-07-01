47 моделей смартфонов перестанут поддерживать WhatsApp*

Поддержки WhatsApp* будут лишены 47 смартфонов
© Служба новостей «URA.RU»
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WhatsApp* перестанет работать на телефонах со старой операционной системой
WhatsApp* перестанет работать на телефонах со старой операционной системой Фото:

В текущем году WhatsApp* (принадлежит компании Meta, деятельность которой признана в России экстремистской и запрещена) прекратит выпуск обновлений для 47 моделей смартфонов. Это касается устройств на старых версиях операционных систем — ранее iOS 12 для Apple и Android 5.0 для Google.

Среди устройств Apple прекращение поддержки затронет такие модели, как iPhone 5, iPhone 5C, iPhone 6, iPhone 6S Plus, iPhone 6S и iPhone SE, сообщает Gizchina. Также обновления перестанут выходить для ряда моделей Samsung, включая Galaxy Ace Plus, Galaxy Core и другие, а также для устройств Huawei, Sony, Motorola, LG, Lenovo и других брендов.

В список попали Huawei Ascend P6 S и другие модели, Sony Xperia Z1 и другие, а также Motorola Moto G и Moto X. Помимо этого, обновления не будут доступны для смартфонов таких марок, как ZTE, Wiko, THL, Archos и Faea. Владельцы указанных моделей смартфонов смогут продолжать использовать мессенджер, но новые функции будут им недоступны.

Ранее сообщалось, что российским пользователям WhatsApp недоступна новая функция каналов. Отмечается, что в других странах каналы в WhatsApp сможет создавать любой желающий, передает «Ридус». 

*WhatsApp принадлежит компании Meta, деятельность которой признана в России экстремистской и запрещена

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В текущем году WhatsApp* (принадлежит компании Meta, деятельность которой признана в России экстремистской и запрещена) прекратит выпуск обновлений для 47 моделей смартфонов. Это касается устройств на старых версиях операционных систем — ранее iOS 12 для Apple и Android 5.0 для Google. Среди устройств Apple прекращение поддержки затронет такие модели, как iPhone 5, iPhone 5C, iPhone 6, iPhone 6S Plus, iPhone 6S и iPhone SE, сообщает Gizchina. Также обновления перестанут выходить для ряда моделей Samsung, включая Galaxy Ace Plus, Galaxy Core и другие, а также для устройств Huawei, Sony, Motorola, LG, Lenovo и других брендов. В список попали Huawei Ascend P6 S и другие модели, Sony Xperia Z1 и другие, а также Motorola Moto G и Moto X. Помимо этого, обновления не будут доступны для смартфонов таких марок, как ZTE, Wiko, THL, Archos и Faea. Владельцы указанных моделей смартфонов смогут продолжать использовать мессенджер, но новые функции будут им недоступны. Ранее сообщалось, что российским пользователям WhatsApp недоступна новая функция каналов. Отмечается, что в других странах каналы в WhatsApp сможет создавать любой желающий, передает «Ридус».  *WhatsApp принадлежит компании Meta, деятельность которой признана в России экстремистской и запрещена
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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