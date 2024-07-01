47 моделей смартфонов перестанут поддерживать WhatsApp*

В текущем году WhatsApp* (принадлежит компании Meta, деятельность которой признана в России экстремистской и запрещена) прекратит выпуск обновлений для 47 моделей смартфонов. Это касается устройств на старых версиях операционных систем — ранее iOS 12 для Apple и Android 5.0 для Google.
Среди устройств Apple прекращение поддержки затронет такие модели, как iPhone 5, iPhone 5C, iPhone 6, iPhone 6S Plus, iPhone 6S и iPhone SE, сообщает Gizchina. Также обновления перестанут выходить для ряда моделей Samsung, включая Galaxy Ace Plus, Galaxy Core и другие, а также для устройств Huawei, Sony, Motorola, LG, Lenovo и других брендов.
В список попали Huawei Ascend P6 S и другие модели, Sony Xperia Z1 и другие, а также Motorola Moto G и Moto X. Помимо этого, обновления не будут доступны для смартфонов таких марок, как ZTE, Wiko, THL, Archos и Faea. Владельцы указанных моделей смартфонов смогут продолжать использовать мессенджер, но новые функции будут им недоступны.
Ранее сообщалось, что российским пользователям WhatsApp недоступна новая функция каналов. Отмечается, что в других странах каналы в WhatsApp сможет создавать любой желающий, передает «Ридус».
*WhatsApp принадлежит компании Meta, деятельность которой признана в России экстремистской и запрещена
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