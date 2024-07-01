Прокуратура проверила надежность плотины в Усть-Катаве после обильных ливней. Фото, видео

01 июля 2024 в 14:34 Размер текста - 17 +

Плотина осуществляла пропуск обильных осадков (фото из архива) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Прокуратура взяла под контроль ситуацию с подтоплением территорий в городе Усть-Катаве из-за повышения уровня воды в реках Катав и Юрюзань. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры. «В связи резким подъемом уровня воды в реках Катав и Юрюзань прокурором города Усть-Катава проведен осмотр состояния гидротехнических сооружений, проверена достаточность проводимых мероприятий по гражданской обороне и предупреждению чрезвычайных ситуаций. Оценена степень вреда, причиненного подтоплением садовых участков на ул. Станционная», — уточнили в пресс-службе ведомства. Прокурор города Евгений Акула лично осмотрел состояние гидротехнических сооружений и оценил проводимые меры по предупреждению ЧС. Помимо осмотра объектов, прокурор также посетил подтопленные участки на улице Станционная, чтобы оценить ущерб и определить необходимые меры реагирования. Кроме того, подтопление шести жилых домов и одиннадцати приусадебных участков произошло в городе Сатка из-за осадков и повышения сброса воды в Саткинском городском пруду. Городская прокуратура приняла ситуацию под контроль и провела выезд на место ЧП, сообщили в пресс-службе регионального ведомства. «Городской прокуратурой осуществлен выезд на место, проведена беседа с жителями, разъяснен порядок обращения за социальной помощью», — сообщили в прокуратуре. На данный момент уровень воды в Саткинском городском пруду стабилизирован, продолжаются работы по его снижению. Прокуратура также занимается вопросами оказания материальной помощи и возмещения ущерба пострадавшим жителям. Сотрудники прокуратуры проконтролировали пропуск воды Telegram-канал прокуратуры Челябинской области Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Прокуратура взяла под контроль ситуацию с подтоплением территорий в городе Усть-Катаве из-за повышения уровня воды в реках Катав и Юрюзань. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры. «В связи резким подъемом уровня воды в реках Катав и Юрюзань прокурором города Усть-Катава проведен осмотр состояния гидротехнических сооружений, проверена достаточность проводимых мероприятий по гражданской обороне и предупреждению чрезвычайных ситуаций. Оценена степень вреда, причиненного подтоплением садовых участков на ул. Станционная», — уточнили в пресс-службе ведомства. Прокурор города Евгений Акула лично осмотрел состояние гидротехнических сооружений и оценил проводимые меры по предупреждению ЧС. Помимо осмотра объектов, прокурор также посетил подтопленные участки на улице Станционная, чтобы оценить ущерб и определить необходимые меры реагирования. Кроме того, подтопление шести жилых домов и одиннадцати приусадебных участков произошло в городе Сатка из-за осадков и повышения сброса воды в Саткинском городском пруду. Городская прокуратура приняла ситуацию под контроль и провела выезд на место ЧП, сообщили в пресс-службе регионального ведомства. «Городской прокуратурой осуществлен выезд на место, проведена беседа с жителями, разъяснен порядок обращения за социальной помощью», — сообщили в прокуратуре. На данный момент уровень воды в Саткинском городском пруду стабилизирован, продолжаются работы по его снижению. Прокуратура также занимается вопросами оказания материальной помощи и возмещения ущерба пострадавшим жителям.