Прокуратура проверила надежность плотины в Усть-Катаве после обильных ливней. Фото, видео

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Экология Миасса и окрестностей. Челябинск, плотина, водоспуск
Плотина осуществляла пропуск обильных осадков (фото из архива) Фото:

Прокуратура взяла под контроль ситуацию с подтоплением территорий в городе Усть-Катаве из-за повышения уровня воды в реках Катав и Юрюзань. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

«В связи резким подъемом уровня воды в реках Катав и Юрюзань прокурором города Усть-Катава проведен осмотр состояния гидротехнических сооружений, проверена достаточность проводимых мероприятий по гражданской обороне и предупреждению чрезвычайных ситуаций. Оценена степень вреда, причиненного подтоплением садовых участков на ул. Станционная», — уточнили в пресс-службе ведомства.

Прокурор города Евгений Акула лично осмотрел состояние гидротехнических сооружений и оценил проводимые меры по предупреждению ЧС. Помимо осмотра объектов, прокурор также посетил подтопленные участки на улице Станционная, чтобы оценить ущерб и определить необходимые меры реагирования.

Кроме того, подтопление шести жилых домов и одиннадцати приусадебных участков произошло в городе Сатка из-за осадков и повышения сброса воды в Саткинском городском пруду. Городская прокуратура приняла ситуацию под контроль и провела выезд на место ЧП, сообщили в пресс-службе регионального ведомства.

«Городской прокуратурой осуществлен выезд на место, проведена беседа с жителями, разъяснен порядок обращения за социальной помощью», — сообщили в прокуратуре. На данный момент уровень воды в Саткинском городском пруду стабилизирован, продолжаются работы по его снижению. Прокуратура также занимается вопросами оказания материальной помощи и возмещения ущерба пострадавшим жителям.

Сотрудники прокуратуры проконтролировали пропуск воды
Сотрудники прокуратуры проконтролировали пропуск воды

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Прокуратура взяла под контроль ситуацию с подтоплением территорий в городе Усть-Катаве из-за повышения уровня воды в реках Катав и Юрюзань. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры. «В связи резким подъемом уровня воды в реках Катав и Юрюзань прокурором города Усть-Катава проведен осмотр состояния гидротехнических сооружений, проверена достаточность проводимых мероприятий по гражданской обороне и предупреждению чрезвычайных ситуаций. Оценена степень вреда, причиненного подтоплением садовых участков на ул. Станционная», — уточнили в пресс-службе ведомства. Прокурор города Евгений Акула лично осмотрел состояние гидротехнических сооружений и оценил проводимые меры по предупреждению ЧС. Помимо осмотра объектов, прокурор также посетил подтопленные участки на улице Станционная, чтобы оценить ущерб и определить необходимые меры реагирования. Кроме того, подтопление шести жилых домов и одиннадцати приусадебных участков произошло в городе Сатка из-за осадков и повышения сброса воды в Саткинском городском пруду. Городская прокуратура приняла ситуацию под контроль и провела выезд на место ЧП, сообщили в пресс-службе регионального ведомства. «Городской прокуратурой осуществлен выезд на место, проведена беседа с жителями, разъяснен порядок обращения за социальной помощью», — сообщили в прокуратуре. На данный момент уровень воды в Саткинском городском пруду стабилизирован, продолжаются работы по его снижению. Прокуратура также занимается вопросами оказания материальной помощи и возмещения ущерба пострадавшим жителям.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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