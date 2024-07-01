Сколько нужно зарабатывать для оформления ипотеки на новостройку в Челябинске

Оформить в ипотеку новое жилье в Челябинске можно при доходе 87 тысяч рублей

01 июля 2024 в 15:58 Размер текста - 17 +

Для оформления ипотеки на новостройку челябинцу нужно будет зарабатывать 87 тысяч рублей Фото: Денис Моргунов © URA.RU Жителям Челябинска, чтобы взять займ на новое жилье после отмены льготной ипотеки, нужно зарабатывать не менее 87 тысяч в месяц. Льготную ипотеку в России отменили с 1 июля, сообщается на портале о недвижимости. «В Челябинске для одобрения ипотечного займа на новое жилье теперь потребуется зарабатывать 86,7 тысячи рублей в месяц. Для одобрения ипотечного кредита по ставкам от 18% рекомендуемая зарплата в Москве должна быть не менее 233,9 тысячи рублей, в Санкт-Петербурге — не менее 164,8 тысячи рублей, а во всех остальных регионах в среднем потребуется доход от 77,6 тысячи рублей», — сообщается на портале «РБК-недвижимость». Для исследования брали средние цены на квартиры и самую распространенную их площадь в Челябинске — 37 квадратных метров в новостройках. Также учитывалось то, какой рекомендуемый доход домохозяйства потребуется в городе, чтобы получить ипотеку на рыночных условиях. Чтобы рассчитать средний платеж в Челябинске, был взят срок кредита — 25 лет, минимальный первый взнос 30% и рыночная ставка по ипотеке на новое жилье — 18% годовых, а также доля затрат на обслуживание займа в размере 50% от общего дохода. Аналитики отмечают, что такой уровень расчета практически гарантирует одобрение ипотеки банком и считается комфортным для обслуживания кредита. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Жителям Челябинска, чтобы взять займ на новое жилье после отмены льготной ипотеки, нужно зарабатывать не менее 87 тысяч в месяц. Льготную ипотеку в России отменили с 1 июля, сообщается на портале о недвижимости. «В Челябинске для одобрения ипотечного займа на новое жилье теперь потребуется зарабатывать 86,7 тысячи рублей в месяц. Для одобрения ипотечного кредита по ставкам от 18% рекомендуемая зарплата в Москве должна быть не менее 233,9 тысячи рублей, в Санкт-Петербурге — не менее 164,8 тысячи рублей, а во всех остальных регионах в среднем потребуется доход от 77,6 тысячи рублей», — сообщается на портале «РБК-недвижимость». Для исследования брали средние цены на квартиры и самую распространенную их площадь в Челябинске — 37 квадратных метров в новостройках. Также учитывалось то, какой рекомендуемый доход домохозяйства потребуется в городе, чтобы получить ипотеку на рыночных условиях. Чтобы рассчитать средний платеж в Челябинске, был взят срок кредита — 25 лет, минимальный первый взнос 30% и рыночная ставка по ипотеке на новое жилье — 18% годовых, а также доля затрат на обслуживание займа в размере 50% от общего дохода. Аналитики отмечают, что такой уровень расчета практически гарантирует одобрение ипотеки банком и считается комфортным для обслуживания кредита.