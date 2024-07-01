Стало известно, сколько денег взыскали с коррупционеров в бюджет России

Аристов: более 913 млн рублей взыскали коррупционеров в 2024 году

01 июля 2024 в 15:25 Размер текста - 17 +

В России с коррупционеров взыскали 913 миллионов рублей с начала года Фото: Игорь Пантин © URA.RU Судебные приставы успешно взыскали более 913 миллионов рублей с коррупционеров по штрафам за первые пять месяцев текущего года. Это на 22% больше по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, сообщил директор Федеральной службы судебных приставов (ФССП) РФ Дмитрий Аристов. «В консолидированный бюджет Российской Федерации взыскано более 913 миллионов рублей уголовных штрафов, назначенных в качестве наказания за преступления коррупционной направленности. Это на 22% больше, чем в аналогичном периоде 2023 года», — сказал Аристов в интервью РИА Новости. Ранее из-за коррупции начались чистки в Минобороны РФ. Так, были арестованы бывший замглавы Минобороны Иванов, главный кадровик Юрий Кузнецов и бывший командующий 58-й армией ЮВО Иван Попов. Они подозреваются в получении взяток и финансовых махинациях. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Судебные приставы успешно взыскали более 913 миллионов рублей с коррупционеров по штрафам за первые пять месяцев текущего года. Это на 22% больше по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, сообщил директор Федеральной службы судебных приставов (ФССП) РФ Дмитрий Аристов. «В консолидированный бюджет Российской Федерации взыскано более 913 миллионов рублей уголовных штрафов, назначенных в качестве наказания за преступления коррупционной направленности. Это на 22% больше, чем в аналогичном периоде 2023 года», — сказал Аристов в интервью РИА Новости. Ранее из-за коррупции начались чистки в Минобороны РФ. Так, были арестованы бывший замглавы Минобороны Иванов, главный кадровик Юрий Кузнецов и бывший командующий 58-й армией ЮВО Иван Попов. Они подозреваются в получении взяток и финансовых махинациях.