Стало известно, сколько денег взыскали с коррупционеров в бюджет России

Аристов: более 913 млн рублей взыскали коррупционеров в 2024 году
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В России с коррупционеров взыскали 913 миллионов рублей с начала года Фото:

Судебные приставы успешно взыскали более 913 миллионов рублей с коррупционеров по штрафам за первые пять месяцев текущего года. Это на 22% больше по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, сообщил директор Федеральной службы судебных приставов (ФССП) РФ Дмитрий Аристов.

«В консолидированный бюджет Российской Федерации взыскано более 913 миллионов рублей уголовных штрафов, назначенных в качестве наказания за преступления коррупционной направленности. Это на 22% больше, чем в аналогичном периоде 2023 года», — сказал Аристов в интервью РИА Новости.

Ранее из-за коррупции начались чистки в Минобороны РФ. Так, были арестованы бывший замглавы Минобороны Иванов, главный кадровик Юрий Кузнецов и бывший командующий 58-й армией ЮВО Иван Попов. Они подозреваются в получении взяток и финансовых махинациях.

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Судебные приставы успешно взыскали более 913 миллионов рублей с коррупционеров по штрафам за первые пять месяцев текущего года. Это на 22% больше по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, сообщил директор Федеральной службы судебных приставов (ФССП) РФ Дмитрий Аристов. «В консолидированный бюджет Российской Федерации взыскано более 913 миллионов рублей уголовных штрафов, назначенных в качестве наказания за преступления коррупционной направленности. Это на 22% больше, чем в аналогичном периоде 2023 года», — сказал Аристов в интервью РИА Новости. Ранее из-за коррупции начались чистки в Минобороны РФ. Так, были арестованы бывший замглавы Минобороны Иванов, главный кадровик Юрий Кузнецов и бывший командующий 58-й армией ЮВО Иван Попов. Они подозреваются в получении взяток и финансовых махинациях.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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