Полицейские освободили похищенного в России итальянского бизнесмена

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Причастные к похищению итальянца задержаны (фото из архива) Фото:

Правоохранители освободили итальянского бизнесмена, похищенного в Москве и увезенного в Брянск. Задержаны четверо подозреваемых, сообщает столичное управление Следственного комитета России.

«Благодаря грамотно спланированной работе следователей и оперативных сотрудников полиции местонахождение фигурантов установлено. Они задержаны, а потерпевший освобожден. С соучастниками проводятся следственные действия, им предъявлено обвинение», — сообщает telegram-канал московского СУ СКР.

По данным следствия, 28 июня подозреваемые, используя пистолеты, напали в Москве на итальянского бизнесмена, имеющего также российское гражданство. Они затащили мужчину в автомобиль, где надели наручники и мешок на голову. После этого обвиняемые отправились в Брянск. Там они в течение суток удерживали бизнесмена в заранее подготовленном месте.

Незадолго до произошедшего у мужчины случился конфликт с конкурентом по коммерческой деятельности. В ближайшее время следствие намерено ходатайствовать перед Замоскворецким районным судом помещении задержанных под стражу. Проводятся оперативные мероприятия, которые направлены на установление других лиц, причастных к преступлению.

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Правоохранители освободили итальянского бизнесмена, похищенного в Москве и увезенного в Брянск. Задержаны четверо подозреваемых, сообщает столичное управление Следственного комитета России. «Благодаря грамотно спланированной работе следователей и оперативных сотрудников полиции местонахождение фигурантов установлено. Они задержаны, а потерпевший освобожден. С соучастниками проводятся следственные действия, им предъявлено обвинение», — сообщает telegram-канал московского СУ СКР. По данным следствия, 28 июня подозреваемые, используя пистолеты, напали в Москве на итальянского бизнесмена, имеющего также российское гражданство. Они затащили мужчину в автомобиль, где надели наручники и мешок на голову. После этого обвиняемые отправились в Брянск. Там они в течение суток удерживали бизнесмена в заранее подготовленном месте. Незадолго до произошедшего у мужчины случился конфликт с конкурентом по коммерческой деятельности. В ближайшее время следствие намерено ходатайствовать перед Замоскворецким районным судом помещении задержанных под стражу. Проводятся оперативные мероприятия, которые направлены на установление других лиц, причастных к преступлению.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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